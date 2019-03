Autisme Montérégie donne le coup d’envoi au mois de sensibilisation à l’autisme

Autisme Montérégie joint solidairement le mouvement mondial de sensibilisation à l’autisme et lance en grand, à travers la Montérégie, le mois dédié à l’autisme qui se déroule tout le mois d’avril, avec un événement mobilisateur et rassembleur et des témoignages touchants.

«Les actions d’Autisme Montérégie rayonneront partout en Montérégie tout au long du mois d’avril. Les commissions scolaires, le réseau des CPE, les organismes communautaires, les municipalités, les élus provinciaux ainsi que nos partenaires corporatifs ont été approchés pour faire preuve d’initiatives bleues. Ils ont été invités à porter du bleu, à afficher du bleu, à éclairer leurs édifices en bleu, à dessiner ou bricoler en bleu, finalement à faire preuve de créativité afin qu’en Montérégie, nous parlions de l’autisme et que nous élargissions le regard que l’on porte sur lui. Il s’agit d’une responsabilité collective», affirme Nathalie Sapina, directrice générale d’Autisme Montérégie.

Tous ensemble, le 2 avril, avec 5$, nous serons plus que généreux!

À travers la Montérégie, le 2 avril, pour la journée mondiale de l’autisme et tout le mois d’avril, la population est invitée à porter un vêtement ou un accessoire bleu pour sensibiliser à l’autisme et à texter AUTISME au 20222 pour faire un don de 5$. De ce fait, afin de démontrer leur solidarité au mouvement et en guise d’inspiration, les adhérents au mouvement sont conviés à partager leurs photos sur leur page Facebook et sur celle d’Autisme Montérégie. Les fonds amassés contribueront à améliorer la qualité de vie des personnes autistes et leur famille.

De plus, Autisme Montérégie présentera quatre conférences-témoignages fort inspirantes présentées par des personnes autistes ou des parents de personnes autistes qui ne laisseront personne indifférent. Les thématiques des conférences seront:

-Autisme et équilibre familial, le 4 avril, à Granby;

-Le monde de Patricia et Guillaume, le 9 avril, à Beloeil;

-Le défi de la rentrée au secondaire, le 18 avril, à Saint-Hubert;

-La vie malgré les défis, le 24 avril, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Toutes ces initiatives sont rendues possibles grâce à des partenaires qui, chacun à leur façon, soutiennent largement l’organisme et contribuent à notre importante responsabilité qu’est la sensibilisation à l’autisme. Ces partenaires engagés font une réelle différence dans la vie des personnes autistes et leur famille», ajoute avec conviction Christine Lavoie, présidente du conseil d’administration.

Pour en savoir davantage, pour vous inscrire aux conférences-témoignages ou pour faire un don en ligne: www.autismemonteregie.org.

À propos d’Autisme Montérégie

Autisme Montérégie est un organisme sans but lucratif spécialisé en trouble du spectre de l’autisme (TSA). Subventionné par le Ministère de la Santé et des services sociaux et mandaté par le CISSS Montérégie-Centre, l’organisme a un mandat régional. Autisme Montérégie contribue à améliorer la qualité de vie des personnes autistes et leur famille. Pour ce faire, l’organisme offre des services d’accueil, de soutien, d’entraide et de référence vers les ressources appropriées; outille et informe les personnes autistes et leur famille sur leurs droits; effectue la promotion des besoins et des droits des personnes autistes afin de favoriser leur participation sociale et le déploiement de leur plein potentiel et sensibilise les acteurs sociaux et la population en général afin de contribuer au développement d’une société plus inclusive à l’égard des personnes autistes et leur famille.

(source : communiqué Autisme Montérégie)