Avec un budget restreint, quelle sous-compacte choisir?

Ma fille doit remplacer sa Toyota Echo de 295 000 km qui roule encore bien, mais qui ne sera pas adaptée pour les longs trajets nécessaires à son nouveau travail. Elle souhaite donc une voiture à cinq portes, plus stable et confortable, mais qui demeure très compacte. Accent, Rio, Versa, ou même une Matrix? Son budget est de 5 000 $ à 7 000 $.

Bonjour Joël,

Choisir l’Accent ou la Rio est sans doute le choix le plus sensé. Non seulement votre fille aura entre les mains une voiture de qualité et relativement récente, mais elle appréciera son confort, sa stabilité et son efficacité dans la neige comme en milieu urbain. Il faut également souligner que ces voitures sont peu coûteuses à entretenir et qu’elles se revendent facilement.

Évidemment, la condition du véhicule demeure néanmoins un facteur d’importance. Il faut donc s’assurer de sa provenance et de son entretien, ce qui m’amène à vous suggérer l’achat d’un document CarFax, si jamais vous n’avez pas accès au dossier d’entretien.

La Toyota Matrix pourrait aussi être une belle option. Une voiture plus spacieuse que l’Accent et la Rio, mais qui vous fera reculer en âge. Vous débourserez par exemple autour de 6 000 – 6 500 $ pour une Matrix 2013 de 200 000 km, soit la même somme que pour une Accent 2013 de 100 000 km. Or, si la voiture a été bien entretenue et qu’elle ne montre aucun signe de vieillissement, sachez qu’elle pourrait durer encore très longtemps.

