Babillard communautaire du 2 septembre

AVIS DE CONVOCATION POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle le 28 septembre 2020 à 17h au M Resto Bar, 3625 rue talon, Ste-Catherine. Lors de cette soirée, les résultats du Complexe Le Partage pour l’année 2019-2020 vous seront présentés, ainsi que les orientations pour la prochaine année. Veuillez noter que, compte tenu de la situation actuelle, les places seront limitées et il n’y aura pas de repas servi lors de l’assemblée. Il vous est aussi possible d’assister à l’assemblée via le web si vous en faites la demande. Pour réserver votre place ou pour recevoir le lien pour la diffusion web, veuillez confirmer votre présence à madame Danielle Grenier, au 450-444-0803, poste 226 ou par courriel à administration@lepartage.org au plus tard le 18 septembre 2020.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMPLEXE SPORTIF CANDIAC

L’assemblée générale annuelle de Gestion Loisirs CSC, l’organisme à but non lucratif qui gère le Complexe Sportif Candiac aura lieu mercredi 16 septembre

2020 à 19h00 au Complexe Roméo-V.-Patenaude situé au 135 chemin Haendel à Candiac. Les résidents de Candiac sont invités à assister à cette rencontre. En raison de la COVID-19 les personnes intéressées à y assister doivent confirmer leur présence par courriel à info@ complexesportifcandiac.com.

COMMUNIQUÉ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE D’INFORMATION DE LA MAISON DU GOÉLAND DE LA RIVE-SUD

La population est invitée à l’assemblée générale annuelle de La Maison du Goéland. Cette rencontre aura lieu le jeudi 24 septembre 2020 à 18h, au Pavillon de la biodiversité, situé au 66 rue du Maçon à Saint-Constant. Un goûter vous sera servi à compter de 18 h 30. Bienvenue à tous. Veuillez confirmer votre présence à madame Nathalie Toupin au (450) 845 1700 poste 221 avant le 11 septembre 2020. *les frais de repas sont défrayés par La Maison du Goéland seulement pour les membres en règles.