Babillard communautaire du 14 août 2019

Activités gratuites à Delson

Zumba et Djamboola les jeudis jusqu’au 8 et 15 août, de 19h à 20h, au parc Wilfrid-Boardman. Cette activité s’adresse à toute la famille. Danse en ligne en plein air les lundis jusqu’au 19 août, de 19h à 20h, au parc Trudeau. Yoga extérieur les samedis jusqu’au 24 août au parc de la Tortue. Adultes à 10h et 8 ans et plus à 11h.

Visites guidées à l’église de la Nativité

Le jeudi 15 août, de 13h à 17h, ainsi que le vendredi 16 août, de 13h à 15h. Visite guidée animée par Laurent Gosselin, guide touristique, afin de découvrir les trois siècles d’histoire de cette église située dans le Vieux-La Prairie.

Bouquinerie et bazar des Anciens presbytères à Saint-Constant

La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery invite la population à l’activité «Bouquinerie et bazar des Anciens presbytères de Saint-Constant» le samedi 17 août, de 8h30 à 16h, aux 246-248, rue de la Fabrique (bâtiments à l’arrière de l’église). Bon choix de livres, cartables, casse-têtes, jeux, cadres, vaisselle, disques, CD, cassettes vidéo, DVD, lampes, luminaires et petits appareils électriques. Info: shplignery@hotmail.com.

Complexe le partage

Rabais de 40% sur tous les vêtements sélectionnés sur la présentation de la carte de membre, le mardi 20 août. La carte de membre est disponible pour une période d’un an à compter de son achat. En vente aux deux friperies: 547, Saint-Henri à La Prairie ou 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Épluchette de blé d’Inde des pompiers à Delson

Le 24 août, de 17h à 22h30 dans la rue devant l’hôtel de ville. Une soirée pleine d’activités avec un spectacle du groupe «Hommage aux colocs<@$p>.

Club de l’âge d’or de Delson

Journée porte ouverte le lundi 26 août, à compter de 13h, à la salle communautaire de Delson. Les quelque 440 membres et les personnes voulant joindre le club pourront rencontrer les directeurs d’activités et se procurer leur carte de membre 2019-20 au montant de 13$. À la fin de la journée, buffet servi gratuitement aux 100 premières personnes qui auront pris leur carte de membre. Le tout se terminera par un bingo à 18h45. La programmation comprend: les sacs de sable (Diane Turgeon au 450 638-0485) et la ligue de dards (Marcel Lampron 450 444-2403) les lundis, la mise en forme (L. et R. St-Martin 450 907-4817) et la ligue de dards (Michel St-Martin 450 633-1618) les mardis, jeux de rondelles et cartes (Gilles Leboeuf 514 913-9903) les mercredis, pétanque (Madeleine Aglat 450 993-1493) et cours de peinture (Lise Gaudreau 450 635-8289) les jeudis.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Souper champêtre le 27 août. Bienvenue à tous à partir de 13h. Souper vers 17h, suivi du bingo. Repas au coût de 10$: lasagne, maïs et café. Chacun apporte ses consommations; permis d’alcool. Réservation obligatoire et paiement avant le 20 août. Pour ce faire, des responsables sont présents tous les mardis d’août, de 13h à 15h30, à la bibliothèque municipale du Centre Guy-Dupré. Info: Claudette 514 774-1989 ou Gaétane 450 282-0127.

Club Idéal Candiac

Inscription annuelle et épluchette de blé d’Inde gratuite pour les membres 2019-20 le dimanche 25 août, à compter de midi, au Centre Frank-Vocino. Les participants sont invités à apporter leur vin. Les activités hebdomadaires sont: aquaforme le lundi à 9h (Johanne 438 777-4354) et le jeudi à 9h (Raymonde 450 444-1350), scrabble le lundi à 13h (Francine 450 672-3907), bridge le lundi à 13h et le samedi à 9h (Marcel 450 444-1481), shuffleboard ou jeu de palet (nouveau), le lundi à 19h (Gilles 450 907-3092), Essentrics le mardi à 9h15 et 10h30 (Hélène 450 659-3185 et France 514 373-8277), dards le mardi à 19h15 (Michel 514 246-0879) et le mercredi à 13h (Rosetta 450 635-7472), pétanque intérieure (nouveauté) le mercredi à 9h (Gilles 450 907-3092), yoga sur chaise le mercredi à 9h (Lise 450 638-1819), yoga le mercredi à 9h et à 10h45 (Hélène 450 659-3185), danse en ligne le jeudi à 19h15 (Suzanne 450 444-4579 et Rosetta 450 635-7472), quilles le vendredi à 13h (Pierre 450 444-8455), cours de bridge conditionnel au nombre d’inscriptions reçus le samedi à 13h (Marcel 450 444-1481). De plus, une douzaine d’événements sont organisés à l’intention des membres en cours de la saison. La première sera un dîner au poulet et jeux intérieurs et extérieurs le dimanche <@Rb>22 septembre<@$p> à 12h30. Coût: 10$/membre et 20$/non-membre. Info: Denis Beauchemin 450 444-4579 ou idealdenis@videotron.ca ou Raymonde Beaudet 450 444-1350.

Maison des aînés à La Prairie

La période d’inscription pour la nouvelle saison des activités de la Maison des aînés se fera au bureau de l’organisme les 4, 5 et 6 septembre, de 9h à 12h, ainsi qu’en prolongation les 9 et 10 septembre, de 9h à 16h. Le dernier cours de Viactive au Collège Jean de la Mennais se tiendra le 19 août. L’activité sera ensuite de retour au Complexe Multifonctionnel Guy-Dupré les lundis et jeudis de 9h à 10h et de 10h15 à 11h15.

Cours de danse country Au galop

L’école de danse country Au galop enseigne et pratique depuis plusieurs années la danse country en ligne et partenaire dans une ambiance amicale. Le coût est de 9$/membres et 10$/non-membres. CD gratuits pour les membres. Soirée de danse et révision. L’école est enregistrée à la SOCAN. Les cours débuteront les 16 et 17 septembre à la salle des Chevaliers de Colomb à Sainte-Catherine. Débutants les lundis à 19h30, débutants/intermédiaires mardi à 19h30. Portes ouvertes à 19h. Pour info: www.dansecountryaugalop.net, Monique Veilleux au 514 805-8978, Jocelyn Bergeron au 438 505-3529 ou Lina Côté au 514 795-2529.

Légumes à donner à la Corne d’abondance ?

La Corne d’abondance de Candiac, par le biais de son comptoir alimentaire qui vient en aide aux familles dans le besoin, suggère aux gens quoi ont un jardin d’apporter leurs surplus de légumes au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness). Il suffit de se présenter les lundis entre 9h et 15h ou les mercredis entre 8h15 et 9h. Info: 450 444-6999.

Ligue de cartes à Saint-Mathieu

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu de La Prairie organise des parties de cartes le 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30 au 665, montée Monette à Saint-Mathieu. Jeu: beignes. Le but est de faire exactement le nombre de levées prévues avec l’atout qui change au hasard. Coût: 5$ par joueur. Se rendre directement sur place ou pour info: Steve 450 444-0956.

Toastmasters LeMoyne

Le groupe permet aux participants d’améliorer leur facilité à parler en public. Reprise des activités le 9 septembre à la résidence Chartwell Le Montcalm à Candiac. Pour info: Francis Ross, v-p des relations publiques, au 438 349-7882, Facebook ou info@toastmasters.org.

Êtes-vous disponible le matin ?

Le Centre de bénévolat de la Rive-Sud est à la recherche d’un bénévole qui aidera au bon fonctionnement de la popote. Le poste est disponible dès maintenant et une formation sera offerte. Les tâches sont: inscrire et évaluer les bénéficiaires, préparer les documents de la livraison, s’assurer du paiement des repas, maintenir à jour la liste des bénévoles, etc. La personne retenue doit être disponible deux demi-journées le lundi, mercredi ou vendredi entre 8h30 et 12h. La personne devra être fiable, organisée. Des connaissances de base sur Excel sont un atout.