Babillard communautaire du 19 juin 2019

Complexe le partage

Le jeudi 20 juin, rabais de 40% sur tous les vêtements sélectionnés sur présentation de la carte de membre. Celle-ci est maintenant valide pendant un an à compter de son achat. Deux adresses des friperies: 547, rue Saint-Henri à La Prairie et 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

La manne à linge

Vente à 25 sous le vendredi 21 juin, de 13 h à 16 h, à l’occasion de la fermeture estivale. Adresse: 8, 2e avenue à Delson, au sous-sol du presbytère.

Les vacances à la Clé des mots

La Clé des mots sera en vacances d’été du 22 juin au 7 septembre. Il reste quelques jours pour faire provision de lectures d’été. De retour le 8 septembre, Journée internationale de l’alphabétisation. Pour l’occasion, exposition d’art, préparation de hot-dogs et bouquinage, en plus d’un aperçu des cours et activités à venir. L’équipe de la Clé des mots, ses bénévoles et ses participants remercient la population de leur encouragement tout au long de l’année. Info: 200 rue Saint-Pierre à Saint-Constant, 450 635-1411 ou www.lacledesmots.ca.

Dévoilement d’une plaque commémorative à Saint-Constant

La Société d’histoire et de patrimoine de Lignery, en collaboration avec la Paroisse et la Ville de Saint-Constant, invite la population au dévoilement de la plaque commémorative «Lieu de fondation de Saint-Constant en 1744», le lundi 24 juin. Messe à l’église à 10h en hommage aux ancêtres, suivie d’une marche, à 10h55, jusqu’au «Calvaire des Habitants» situé près des Anciens presbytères (avec musiciens de la Nouvelle-France et tirs de fusils à blanc par la compagnie Lacorne). Information: shplignery@hotmail.com.

Maison des aînés à La Prairie

Le bureau de la Maison des ainés sera fermé le lundi 24 juin pour la Fête nationale. La période de vacances de l’organisme est du 1er juillet au 31 juillet.

Soirée pour gens seuls

Les célibataires de 40 ans et plus ont rendez-vous le samedi 29 juin, à compter de 17h30, pour un souper dansant avec musique DJ de tous les genres au Restaurant Nobel à Châteauguay. Cinq choix de repas et service de bar. Info: Diane au 450 373-4581 ou www.phoenixcelibataires.com.

Les Lions de Sainte-Catherine

En collaboration avec les Lions, séjour de trois jours à l’Étoile du Nord de Saint-Donat, tout-inclus, du 19 au 21 juillet. Prix: 309$ occ. double, 375$ occ. simple et 284$ occ. triple. Tournée des Maritimes de 9 jours du 17 au 25 août. Coût: 1999$ occ. double, 22 repas inclus, guide, etc. Journée à Québec pour le spectacle «Une nuit sous les ponts de Paris» au Capitol, le 28 septembre. Prix: 189$ incluant le transport, spectacle et deux repas. Info: Rollande au 450 638-3472.

Dîner en blanc à Saint-Constant

Nouveauté issue d’une collaboration entre la Ville de Saint-Constant et le Club de l’âge d’or de Saint-Constant. Les invités de 50 ans et plus sont priés de se présenter avec leurs plus beaux vêtements blancs beau temps, mauvais temps pour un «pique-nique chic» amusant et élégant, le dimanche 25 août, à 11h, sous un chapiteau au Pavillon de la biodiversité. L’animation musicale a été confiée à Luc Lopez, chanteur accordéoniste. Billets: 20$ par personne, incluant une boîte repas. Breuvages non inclus. Vin blanc recommandé. En vente le mardi, de 13h à 15h, au Centre Claude-Hébert jusqu’au 13 août.

Ligue de cartes à Saint-Mathieu

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu de La Prairie organise des parties de cartes le 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30 au 665, montée Monette à Saint-Mathieu. Jeu: beignes. Le but est de faire exactement le nombre de levées prévues avec l’atout qui change au hasard. Coût: 5$ par joueur. Se rendre directement sur place ou pour info: Steve 450 444-0956.

Lecteurs bénévoles recherchés

Des bénévoles-lecteurs sont recherchés pour faire la lecture à des enfants de 4-5 ans du CPE La Boîte à Bizous à Sainte-Catherine. Petit groupe de 2-3 enfants pour stimuler leur intérêt et leur plaisir de lire. Rencontre avec d’autres bénévoles, formation et conseils pour vivre une expérience intergénérationnelle intéressante. Il faut avoir 50 ans et plus, aimer les enfants, la lecture et être disponible le jour, une heure par semaine, durant huit semaines consécutives. Info: Priscillia Vachon 450 659-9651.

Troubles anxieux : groupes de soutien

Le Groupe d’entraide pour un mieux-être offre des groupes de soutien pour aider les participants à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Des rencontres ont lieu à La Prairie, Saint-Hubert, Longueuil et Saint-Bruno. Se sentir mieux c’est possible! Information: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Cours d’informatique à Delson

Cours d’informatique de groupe pour débutants à la bibliothèque de Delson. Plusieurs cours disponibles. Groupe de quatre cours: 20$ (résidents) ou 30$ (non-résidents). Cours unitaire: 5$ (tous). Pour se renseigner sur les horaires: 450 632-1050, poste 3700.

Groupe Al-Anon

Es-tu bouleversé, nerveux et déprimé? Te trouves-tu à plaindre? Souffres-tu d’insomnie? Es-tu envahi par la crainte? Éprouves-tu du ressentiment? Mens-tu et cherches-tu à cacher le problème d’alcool? As-tu honte de ta situation? De l’aide est offerte par Al-Anon et Al-Ateen. Des réunions ont lieu à Saint-Constant les lundis après-midi, les mardis soir et les samedis matin. Info: 514 866-9803 ou www.al-anon-montreal.org.