Babillard communautaire du 20 mars 2019

Maison des aînés à La Prairie

Service de coiffure à domicile. Il faut s’inscrire et certaines conditions s’appliquent. Les jeudis 21 et 28 mars, l’activité Vie active aura lieu à 9h30 seulement. Celle de 10h15 est annulée. En collaboration avec Adore, spectacle de Fred Pellerin le mercredi 27 mars, à 20h, à la Place des arts. Coût: 70$ par personne. Quelques places sont disponibles. Info: Carole Martin au 450 444-8271.

Toastmasters Lemoyne Candiac

Cet organisme sans but lucratif permet aux participants d’améliorer leur capacité à s’exprimer en public. Les réunions ont lieu le lundi, dès 18h45, à la résidence pour aînés Chartwell Le Montcalm à Candiac. La prochaine se tiendra le 25 mars à 18h45. Info: Francis Ross, vp des relations publiques, au 438 349-7882 ou info@toastmasterslemoyne.org.

Assemblée de la maison des jeunes de Saint-Constant

La population et tous les membres d’Action Jeunesse Roussillon sont invités à l’assemblée générale annuelle de la maison des jeunes de Saint-Constant, le 26 mars, à 19h, au 58, rue Prince à Saint-Constant. Le rapport d’activités, les états financiers pour l’année 2018, ainsi que les orientations pour l’année en cours seront présentés. De plus, deux personnes sont recherchées à titre d’administrateur. Pour soumettre sa candidature ou toute autre information, contacter Alexandre Domingue au 514 779-1253.

Activité du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à assister à une conférence sur les placements donnée par Craig Mcara, du bureau Edward Jones, le 27 mars, à 9h15, au salon vert du Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes de se renseigner sur différents sujets et de développer des apprentissages dans un milieu amical. Gardiennage gratuit disponible sur place. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto au 450 632-2563.

Activité pour les célibataires de 40 ans et plus

C’est un rendez-vous chaque dernier samedi du mois au Restaurant Nobel à Châteauguay. Prochaine rencontre, le samedi 30 mars. Accueil à 17h30 et souper à 18h30-19h. Danse avec musique Dj de tous genres. Cinq choix de repas et service de bar. Coût: 30 $ ou 10$ après 20h30. Info: Diane 450 373-4581, www.phoenixcelibataires.com ou Facebook.

GLBT Montérégie

Rencontres et discussions organisées par le groupe GLBT Montérégie (gais, lesbiennes, bisexuels et trans) de 18 ans et plus tous les mercredis aux deux semaines, de 19h15 à 21h30, au 640, Dorchester à Saint-Jean sur Richelieu. La prochaines le 3 avril. Info: les pages Facebook GLBT Saint-Jean sur Richelieu ou GLBT Montérégie, la ligne d’écoute GLBT-LGBT accessible 24/24h, 7 jours sur 7 au 514 866-0103. Pour d’autres renseignements: Marc au 514 794-2199 ou Denis au 450 358-5055.

Brunch mensuel des Moose

Les Moose de La Prairie invitent la population à leur brunch mensuel à volonté, suivi d’un mini bingo, le 7 avril, de 8h30 à 12h30, au 208, chemin de Saint-Jean à La Prairie. Bienvenue à tous. Pour info: 450 659-2015, après 14h.

Voyage agricole printanier

Les agriculteurs de la région Montérégie-Est sont invités à participer à un voyage le 9 avril. Départ de Valleyfield et Beauharnois. Visite du vignoble Château Fontaine à Saint-Hyacinthe, arrêt au Domaine de l’érable à Saint-Hyacinthe et à la ferme laitière JN Beauchemin, qui possède un carrousel de traite, un commerce de grains et une acériculture. Prix : 50$ membres, 65$ non-membres. Inclus: autobus, visite du vignoble, dégustation de 4 vins, dîner, visite à la ferme et pourboires. Confirmer sa présence le plus tôt possible auprès de Yolande Baril Cécyre (450 692-0618) ou Janine Primeau (450 544-4799).

Collecte de sang à Saint-Constant

Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine invitent la population à une collecte de sang, le 11 avril, entre 13h30 et 20h, à la caserne des pompiers de Saint-Constant. L’objectif est d’accueillir 100 donneurs.

Soirée de bingo-bénéfice

La population est invitée à participer à une soirée de bingo amusante au bénéfice de l’Église unie St. Andrew’s, située au 11, 4e avenue à Delson, le samedi 13 avril, à compter de 19h. Le coût est de 5$ pour l’entrée (une carte de bingo incluse) et 2$ pour chaque carte extra. Des boissons froides et des collations seront disponibles au coût de 1$. Le café et thé sont gratuits. Il y aura des prix pour les gagnants de bingo et un tirage moitié-moitié. Info: Valerie Epps 514 268-0228.

Jeux libres pour enfants

Le programme «jeux libres» de S.Au.S (Soutien autisme support) a lieu tous les dimanches matin, de 10h à midi, à l’école Plein-Soleil à Candiac, jusqu’au 14 avril. Des activités gratuites pour les familles avec un ou des enfants atteint d’un TSA. Maman et papa peuvent regarder pendant que les enfants jouent avec les jouets adaptés: jouets d’équilibre, tentes, tunnels, traîneau à roulettes, balles sauteur, balles sensorielles, etc. sous la supervision d’un membre de l’équipe S.Au.S. Info: www.s-au-s.org .

Rallye annuel Optimiste

La 14e édition du Rallye Optimiste de Sainte-Catherine, en collaboration avec Le Reflet, aura lieu samedi le 27 avril, sous le thème «Zombie en liberté». Rallye et souper: 35$. Pour information et billets, contacter un membre du Club Optimiste Sainte-Catherine ou Maurice Cotnoir au 450 632-5607. L’inscription des participants débutera à 9h au centre municipal Aimé-Guérin. Souper au même endroit.

Conférence sur l’aide médicale à mourir

Présentée par le Comité des usagers Jardins-Roussillon au Musée ferroviaire canadien Exporail à Saint-Constant, le 28 avril, à 13h30, avec le docteur et neurochirurgien Georges L’Espérance, en partenariat avec l’Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. C’est gratuit, mais places limitées. Il faut réserver au 450 699-25212 ou au 1 800 700-0621.

Tournée des Maritimes

En collaboration avec les Lions de Sainte-Catherine, se dérouleront les Journées des Maritimes, du 17 au 25 août. Neuf jours pour 1999$ occupation double, inclus 22 repas. Le forfait comprend guide, activités, manutention, valise, taxes et frais de service. Info: Rollande au 450 638-3472.

La Popote constante cherche bénévoles

Bénévoles recherchés à titre de chauffeurs (es) et baladeurs (ses) les mardis et jeudis, de 11h à 13h, pour renflouer sa banque de bénévoles. L’organisme dessert les villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson. Bienvenue aux retraités en forme. Les repas sont préparés à la Maison des jeunes de Saint-Constant au 164, boul. Monchamp.

Les mardis de Saint-Antoine à La Prairie

Les rencontres de prière ont lieu tous les mardis, à 14h, à l’église La Nativité de La Prairie, du 19 mars au 11 juin inclusivement. Prière pour la paix dans le monde. La fête de Saint-Antoine de Padoue sera célébrée le jeudi 13 juin, à 19h30, à l’église La Nativité de La Prairie. Info: Colombe 450 444-0840, secrétariat de la paroisse, 450 659-1133.

Rencontres d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle est le groupe ressource postnatale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, présence de conférenciers tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal à Saint-Constant. Un café-causerie est aussi offert le 3e jeudi de chaque mois à 10h au même endroit. Pour plus d’information, www.amitiematernelle.com.

Groupe de méditation à La Prairie

La rencontre est animée par Luc Tousignant, tous les mercredis, à 19h, au 462, rue Saint-Paul à La Prairie. La pratique de la pleine conscience favorise un meilleur équilibre physique, mental et émotionnel. Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offerts à La Prairie, notamment. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.