Babillard communautaire du 20 novembre 2019

MARCHÉS DES ARTISANS

Les Chevaliers de Colomb de Ville Sainte-Catherine organisent encore cette année leur Marché des artisans. À cette occasion, ils invitent cordialement toute la population des environs. Cet événement se tiendra au local des Chevaliers au 5860, boul. St-Laurent, à Ville Sainte-Catherine, de 10h à 17h, le samedi 30 novembre prochain. Mettez cet événement à votre agenda! Les Chevaliers de Colomb vous y attendent. Pour information, veuillez communiquer aux numéros suivants: 450 638-1607 ou 450 632-6625.

CONCERT SOUS LES CHANDELLES

Les plus belles mélodies au monde. Avec le quatuor à cordes AMBITUS: le Canon de Pachelbel, 4 tangos, Hommage aux Beatles, Aznavour, le Boléro de Ravel et plus! Samedi 23 novembre, 20h, église de Saint-Constant. 30$ 514 774-9148 ou www.concertchandelle.com.

CONVOCATION

Tous les membres en règle des Chevaliers de Colomb du Conseil 7427 de Ville Sainte-Catherine sont convoqués à une réunion générale le mardi 3 décembre, à 19h30, à la salle des Chevaliers sur le boul. St-Laurent. Il y aura réunion des Chevaliers suivi de celle du Local des 400 membres.

FOIRE AUX CADEAUX

Le 30 novembre, de 9h à 16h30, au 183, chemin de la Beauce, Beauharnois. 55 exposants artisanaux et alimentaires vous attendent. Une bonne suggestion de cadeaux de Noël. Bienvenue!

AGE D’OR LA PRAIRIE (FADOQ)

Le 13 décembre, venez fêter avec nous. Souper de Noël. Coût: 35$ ou 42$. Au Centre Guy-Dupré, suivi d’une soirée de danse en ligne au coût de 12$. Réservation et paiement par chèque avant le 6 décembre. Responsable Gaétane Ferron 450 282-0127.

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE DELSON

Tournoi de CRIBLE le dimanche le 24 novembre 2019 à 12h45. Coût 5$. Réserver avec Suzanne Aubin 514 882-5901. SVP laissez votre nom et no de téléphone et nombre de personne sur le répondeur. Bienvenue aux membres et non-membres.