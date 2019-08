Babillard communautaire du 21 août 2019

Visite du Faubourg gourmand et du cégep à Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant invite les Constantins à découvrir les commerces du Faubourg gourmand du Quartier de la gare (121, rue Saint-Pierre) et à visiter les locaux du Centre d’études collégiales de Saint-Constant, le jeudi 22 août, de 17h30 à 20h. Ils pourront aussi découvrir les transformations apportées à la bibliothèque municipale.

Épluchette de blé d’Inde des pompiers à Delson

Le 24 août, de 17h à 22h30, dans la rue devant l’hôtel de ville. Une soirée pleine d’activités avec un spectacle du groupe «Hommage aux colocs».

Club de l’âge d’or de Delson

Rappel à l’effet que la journée porte ouverte se tiendra le 26 août à compter de 13h à la salle communautaire à Delson (sous-sol). Les quelque 440 membres et les personnes intéressées pourront rencontrer les directeurs d’activités et se procurer leur carte de membre au coût de 15$. Activités à l’horaire: sac de sable, ligue de dards, mise en forme, jeux de rondelles et cartes, mise en forme, pétanque et cours de peinture. Buffet servi gratuitement aux 100 premières personnes qui auront pris leur carte. Le tout se terminera par une soirée bingo à 18h45. Info: Jean-Claude Boisvert 450 632-2830 ou jeancboisvert@gmail.com.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Souper champêtre le 27 août. Bienvenue à tous à partir de 13h. Souper vers 17h, suivi du bingo. Repas au coût de 10$: lasagne, maïs et café. Chacun apporte ses consommations; permis d’alcool. Réservation obligatoire et paiement avant le 20 août. Pour ce faire, des responsables sont présents tous les mardis d’août, de 13h à 15h30, à la bibliothèque municipale du Centre Guy-Dupré. Info: Claudette 514 774-1989 ou Gaétane 450 282-0127.

Messe en l’honneur de Kateri Tekakwitha

Les Amis de Sainte Katheri Tekakwitha tiendront leur messe annuelle devant le tombeau à Sainte-Catherine, situé sur le boul. Marie-Victorin, le dimanche 1er septembre, à 13h15. Le révérend de la Paroisse de Kahnawake officiera la messe. Il y aura aussi purification des participants. En cas de pluie, la messe sera célébrée à l’église de Sainte-Catherine située en biais du tombeau.

Maison des aînés à La Prairie

Rappel: l’inscription de la nouvelle saison des activités de la Maison des aînés se tiendra les 4, 5, 9 et 10 septembre, de 9h à 16h, et le vendredi 6 septembr, de 9h à midi, au Complexe Multifonctionnel Guy Dupré. Viactive reprendra ses cours au Centre Multifonctionnel Guy-Dupré le 26 août.

Les Moose de La Prairie

Un bingo-bénéfice se tiendra le 6 septembre, à compter de 18h45. Il débutera avec le Bonanza. La cuisine sera ouverte à compter de 16h30. Prix en argent. Les profits iront sur la réfection des murs extérieurs de la loge. Membres et non-membres bienvenus. Info: Denise 450 444-2458.

Club FADOQ Candiac

La journée d’ouverture de la saison se tiendra le samedi 7 septembre, à partir de 14h. Whist militaire (inscription obligatoire) et jeux libres, suivi d’un souper au poulet BBQ à 17h30 au coût de 5$ (payable à l’avance). Les participants peuvent apporter leur vin. Bingo à 19h. Réservations: Johanne Dubois 450 635-8186 ou Patricia Coutu 450 632-1170.

Nettoyage des berges de la rivière Saint-Jacques à Saint-Philippe

La Ville de Saint-Philippe et le Comité du développement durable lancent un appel à tous pour l’activité annuelle de nettoyage des berges de la rivière Saint-Jacques, le samedi 7 septembre, de 8h à midi. Le rassemblement se fera dès 8h au Complexe Élodie-P.-Babin. Inscription sur place. Les participants doivent porter des bottes. Gants et sacs à ordures fournis. Info: 450 659-7701, poste 224.

Toastmasters LeMoyne

Le groupe permet aux participants d’améliorer leur facilité à parler en public. Reprise des activités le 9 septembre à la résidence Chartwell Le Montcalm à Candiac. Pour info: Francis Ross, v-p des relations publiques, au 438 349-7882, Facebook ou info@toastmasters.org.

Club Idéal

Danse en ligne les jeudis, de 19h15 à 20h45, au Centre Frank-Vocino, au 4, boul. Montcalm Sud à Candiac à compter du 12 septembre. Info: Suzanne au 450 444-4579.

Cours de danse country Au galop

L’école de danse country Au galop enseigne et pratique depuis plusieurs années la danse country en ligne et partenaire dans une ambiance amicale. Le coût est de 9$/membres et 10$/non-membres. CD gratuits pour les membres. Soirée de danse et révision. L’école est enregistrée à la SOCAN. Les cours débuteront les 16 et 17 septembre à la salle des Chevaliers de Colomb à Sainte-Catherine. Débutants les lundis à 19h30, débutants/intermédiaires mardi à 19h30. Portes ouvertes à 19h. Pour info: www.dansecountryaugalop.net, Monique Veilleux au 514 805-8978, Jocelyn Bergeron au 438 505-3529 ou Lina Côté au 514 795-2529.

Deuil et passage de vie

L’Avant-garde en santé mentale à La Prairie organise un groupe de soutien au deuil constitué d’une série de 10 rencontres, dès le mardi 17 septembre, de 18h30 à 20h30. Groupe de huit personnes. 25$ par rencontre. Lieu: 462, rue Saint-Paul à La Prairie. Inscription: 450 444-9661 ou www.colettelupien.com.

Popote constante

La Popote constante cherche des bénévoles à titre de cuisiniers les mardis et jeudis, de 8h à midi. Des bénévoles sont aussi demandés à titre de chauffeurs (ses) et baladeurs (euses) les mêmes jours, de 11h à 13h. Service offert à Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson. Bienvenue aux retraités en forme. Les repas sont préparés au 164, boul. Monchamp à Saint-Constant. Info: chauffeurs (ses) et baladeurs (euses) auprès de Murielle Plante au 450 632-2191 et cuisinières et cuisiniers auprès de Josiane Bousquet au 450 638-4206.

Groupe de soutien pour les troubles anxieux

Le Groupe d’entraide pour un mieux-être offre des groupes de soutien pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux à La Prairie, Saint-Hubert, Longueuil et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Pour info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Légumes à donner à la Corne d’abondance ?

La Corne d’abondance de Candiac, par le biais de son comptoir alimentaire qui vient en aide aux familles dans le besoin, suggère aux gens quoi ont un jardin d’apporter leurs surplus de légumes au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness). Il suffit de se présenter les lundis entre 9h et 15h ou les mercredis entre 8h15 et 9h. Info: 450 444-6999.

Accompagnateurs et transporteurs bénévoles demandés

Nombreux sont les gens sur le territoire qui sollicitent le Centre de bénévolat de Candiac pour être accompagnés à leurs rendez-vous médicaux, spécialement lorsqu’il s’agit de rendez-vous à Montréal. Sans l’aide de généreux bénévoles, leur qualité de vie serait grandement affectée. Les personnes qui désirent faire partie de l’équipe d’accompagnateurs–transporteurs bénévoles doivent communiquer avec Éliane Julien au 450 659-9651. Des frais de kilométrage seront remboursés.