Babillard communautaire du 21 octobre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU BASEBALL MINEUR ROUSSILLON LE MARDI 27 OCTOBRE

L’assemblée générale annuelle de l’association de baseball mineur du Roussillon se tiendra le mardi 27 octobre 2020 à 19h en vidéoconférence Zoom. Le lien sera accessible à tous sur notre site Web (www.abmroussillon.com) et sur notre page Facebook (www.facebook.com/abmroussillon). À l’ordre du jour, il y aura l’élection du prochain conseil d’administration, le bilan de la présente saison et la présentation du budget d’opération 2021. Les sept postes sur le c.a. dont les mandats sont à renouveler sont les suivants : président, responsable des arbitres, responsable des communications, responsable des commandites, responsable de l’équipement, secrétaire et webmestre. Votre conseil d’administration vous attend en grand nombre et on espère que des parents voulant s’impliquer joindront nos rangs.

COMPLEXE LE PARTAGE

Bénévoles demandés pour remplacement occasionnel à l’aide-alimentaire, le jeudi doit être disponible pour La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine. Danielle Grenier 450 444-0803 poste 226 ou par courriel administration@lepartage.org