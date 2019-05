Babillard communautaire du 22 mai

L’Avant-garde en santé mentale

L’Avant-garde en santé mentale invite la population à son assemblée générale annuelle le mercredi 22 mai, à 10h, au 462, rue Saint-Paul à La Prairie. Dîner, animation et prix de présence. Pour réserver sa place: 450 444-9661.

Complexe le partage

Vente de jouets à 50% les 23, 24 et 25 mai. Rabais sur présentation de la carte de membre (5$) qu’il est possible de se procurer directement en magasin. Deux adresses: 547, rue Saint-Henri à La Prairie ou 125, rue Saint-Pierre à Saint-Constant.

Vente-débarras pour chats errants

Vente-débarras bénéfice au 29, place Mercier à Candiac, le samedi 25 mai. Tous les profits serviront à défrayer les frais vétérinaires de stérilisation des chats errants. Dons de jouets, articles de bébés, petits meubles, articles de cuisine, objets décoratifs, etc. sont les bienvenus. Les responsables se déplacent pour aller les chercher. Pour les dons en argent ou en biens, contacter Diane Frédérick par courriel au diane.frederick@videotron.ca ou par téléphone ou texto au 450 845-1425.

Cadets de la Marine

Les cadets de la Marine et de la Ligue navale de Sainte-Catherine feront leur grande parade de fin d’année, le 25 mai, au parc Fleur-de-lys (ou Centre Aimé-Guerin en cas de pluie). Activité ouverte au public.

Toastmasters à Candiac

L’organisme permet aux participants d’améliorer leur facilité à parler en public. Les réunions ont lieu le lundi soir, à compter de 18h45, à la résidence Chartwell Le Montcalm à Candiac. La prochaine aura lieu le 27 mai. Info: Francis Ross, vice-président aux relations publiques, au 438 349-7882 ou info@toastmasterslemoyne,org.

Souper collectif à l’Éclaircie

Le prochain souper collectif du Centre de femmes l’Éclaircie aura lieu au resto le Vieux canal à Sainte-Catherine, le 30 mai, à 18h. Ambiance décontractée. Date limite de l’inscription: le 27 mai. Info: 450 638-1131 ou se rendre au centre au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine.

Séances de pleine conscience à l’Éclaircie

À travers de simples pratiques de méditation pleine conscience le Centre de femmes l’Éclaircie invite les participantes à explorer l’anxiété et la peur afin de réfléchir sur ses propres mécanismes et voir comment les transformer. Rencontres les jeudi 30 mai et 13 juin, de 10h à 12h. Prix: 6$ membres, 7$ non-membres. Info: 450 638-1131 ou se rendre au centre au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine.

Club de l’âge d’or La Prairie

Danse du mois, le 31 mai, avec Michel. Léger goûter. Les participants doivent apporter leurs consommations. Infos auprès de Claudette Lemieux au 514 774-1989. Promenade en bateau-mouche le 30 juin en soirée. Balade de 3h30, souper quatre services, spectacle musical et transport. Départ à 17h du Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Paiement par chèque au plus tard le 11 juin. Le Tour du monde en chanson, les 11 et 12 août au Chéribourg hôtel 4 étoiles. Info: Micheline Lauzon au 450 907-1185 ou Claudette Lemieux au 514 774-1989.

Les Cadets de la Marine

Les Cadets de la Marine de Sainte-Catherine feront leur lave-auto annuel le 1er juin dans le stationnement du commerce Lebeau situé route 132. Tarif: 8$ par auto et 15$ par camion (collation disponible $).

Centre de femmes l’Éclaircie

Assemblée générale annuelle pour le bilan de 2017-2018 et les projets futurs, le 5 juin, de 13h à 17h, pour l’assemblée, un goûter et une conférence. Les participantes pourront entendre Clara Toner, qui les amènera à réfléchir à ce feu qui habite chacune. Info: 450 638-1131 ou se rendre au centre au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine.

Maison des jeunes Sympholie

Le conseil d’administration invite la population de Delson et des environs à son assemblée générale annuelle le jeudi 13 juin, à 18h, à la Maison des jeunes Sympholie située au 65, rue Boardman. Petites bouchées et café servis à compter de 17h. Lors de cette soirée, le rapport d’activités et le rapport financier seront présentés. L’équipe en profitera pour souligner l’implication de ses précieux collaborateurs, en plus d’informer les usagers et la population des services et projets offerts par l’organisme.

Les Lions de Sainte-Catherine

En collaboration avec les Lions, séjour de trois jours à l’Étoile du Nord de Saint-Donat, tout-inclus, du 19 au 21 juillet. Prix: 309$ occ. double, 375$ occ. simple et 284$ occ. triple. Tournée des Maritimes de 9 jours du 17 au 25 août. Coût: 1999$ occ. double, 22 repas inclus, guide, etc. Journée à Québec pour le spectacle «Une nuit sous les ponts de Paris» au Capitol, le 28 septembre. Prix: 189$ incluant le transport, spectacle et deux repas. Info: Rollande au 450 638-3472.

Les mardis de Saint-Antoine à La Prairie

Pour une 32e année. Rencontres de prières tous les mardis, à 14h, à l’église de la Nativité, jusqu’au 11 juin inclusivement. Les participants prient spécialement pour la paix dans le monde, au Canada et autour d’eux. Toute la population est bienvenue. La fête de Saint-Antoine de Padoue sera célébrée le jeudi 13 juin, à 19h30, au même endroit. Info: Colombe au 450 444-0840 ou le secrétariat de la Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge au 450 659-1133.

Rencontres d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle est le groupe ressource postnatale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, présence de conférenciers tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal à Saint-Constant. Un café-causerie est aussi offert le 3e jeudi de chaque mois à 10h au même endroit. Info: page Facebook ou www.amitiematernelle.com.

Club de l’âge d’or Kateri

Des élections pour combler les postes vacants ont eu lieu lors de l’assemblée générale annuelle, le 10 mai. Le nouveau comité est composé de Michel Rodier, président, Murielle Beaudin, vice-président, Léo-Guy Lessard, trésorier, Carole Marcotte, secrétaire et de Carole Bouliane, Rollande Chamberland et Monique Ross, directrices, ainsi que de Venant Beaulieu et Michel St-Martin, directeurs. Le comité prend des vacances bien méritées pour l’été. Il sera de retour avec de multiples activités pour la saison 2019-2020.

Cours d’informatique à Delson

Plusieurs cours de groupe pour débutants disponibles à la bibliothèque. Groupe de quatre cours: 20 $ (résidents) ou 30 $ (non-résidents). Cours unitaire: 5 $ (pour tous). Pour les horaires 450 632-1050, poste 3700.