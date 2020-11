Babillard communautaire du 25 novembre

LE CLUB DE SOCCER DE CANDIAC TIENDRA SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Lundi 1er décembre prochain à 19h30 en visioconférence (inscription obligatoire). Toutes les modalités sur notre site web : www.soccercandiac.com.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION DE LA MAISON DES JEUNES DE LA PRAIRIE

L’assemblée générale annuelle et la séance publique d’information de la Maison des jeunes de La Prairie se tiendra, le mardi 15 décembre 2020, à partir de 19h, en vidéoconférence. Les personnes ayant confirmé leur présence recevront le lien Zoom ainsi que les documents requis. Lors de cette rencontre, le rapport d’activités et les états financiers pour l’année 2019, ainsi que les orientations pour l’année en cours, vous seront présentés. De plus, quelques postes d’administrateurs(trices) sont à combler au sein du conseil d’administration. Les propositions de mise en candidature doivent être reçues à la maison des jeunes au plus tard 5 jours avant l’assemblée générale annuelle. Confirmation de présence au plus tard, le dimanche 13 décembre, au 450 444-6717 ou par courriel : mdjlaprairie@videotron.ca. Au plaisir de vous recevoir!