Babillard communautaire du 28 août 2019

Activités à Delson

Inscriptions aux activités de loisirs depuis le lundi 26 août en personne au 100, avenue de Delson, par téléphone au 450 632-1050, poste 3100, ou en ligne à ville.delson.qc.ca/services en ligne. Vente-débarras à travers la ville les 14 et 15 septembre, de 8h à 17h.

Souper pour célibataires 40 ans et plus

Rendez-vous le 31 août, à 17h30, pour un souper (5 choix) et une soirée de danse avec musique DJ de tous genres au restaurant Nobel à Châteauguay. Coût: 30$ ou 10$ après 20h30. Service de bar sur place. Info: Diane 450 373-4581 ou www.phoenixcelibataires.com et Facebook.

Club de l’âge d’or à Delson

Une erreur s’est glissée dans la dernière édition. La carte de membre est en vente au coût de 13$. Activités à l’horaire: sac de sable, ligue de dards, mise en forme, jeux de rondelles et cartes, mise en forme, pétanque et cours de peinture. Info: Jean-Claude Boisvert 450 632-2830 ou jeancboisvert@gmail.com.

Messe en espagnol

La Communauté latio-américaine du Grand Châteauguay invite la population à une messe en espagnol le dimanche 1er septembre, à 12h30, à l’église de Sainte-Marguerite d’Youville à Châteauguay. Par la suite, repas-partage au sous-sol. Information: Beatriz au 514 609-1734.

Messe en l’honneur de Kateri Tekakwitha

Les Amis de Sainte Kateri Tekakwitha tiendront leur messe annuelle devant le tombeau à Sainte-Catherine, situé sur le boul. Marie-Victorin, le dimanche 1er septembre<@$p>, à 13h15. Le révérend de la Paroisse de Kahnawake officiera la messe. Il y aura aussi purification des participants. En cas de pluie, la messe sera célébrée à l’église de Sainte-Catherine située en biais du tombeau.

La manne à linge à Delson

Réouverture de la friperie le 3 septembre. Horaire: les mardis et vendredis, de 13h à 15h. Bienvenue à tous. Responsable: Jeannine au 450 632-2508.

Maison des aînés à La Prairie

Les cours «Vieactive» seront de retour au Centre Multifonctionnel Guy-Dupré le 9 septembre. Rappel: la période d’inscription de la nouvelle saison se tiendra les 4, 5 9 et 10 septembre, de 9h à 16h, et le vendredi 6 septembre, de 9h à midi, au Centre Multifonctionnel Guy-Dupré. Les activités de la saison d’automne débuteront le 23 septembre.

Les Moose de La Prairie

Prochain brunch mensuel des Moose le 8 septembre au 208, chemin de Saint-Jean. Bienvenue à la population. Info: 450 659-2015, après 14h.

La Clé des mots

Le dimanche 8 septembre, Journée internationale de l’alphabétisation, la Clé des mots invite la population à cette journée spéciale qui clôturera le 35e anniversaire de sa fondation, de 9h30 à 15h30. Portes ouvertes permettant de découvrir les talents d’ici à travers diverses salles d’exposition. À partir de 11h30, vente de hot-dogs et liqueurs (1$). Les profits iront à la consolidation des ateliers artistiques. Bouquinerie accessible et signature du livre d’or commémoratif. Adresse: 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Info: 450 635-1411.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Reprise des activités régulières le 10 septembre: jeux, crible et course de danse. Le 2e vendredi du mois, soit le 13 septembre, danse du mois avec Michel. Info: Claudette 514 774-1989 ou Gaétane 450 282-0127.

Club de l’âge d’or Saint-Constant

Événement portes ouvertes du Club de l’âge d’or de Saint-Constant le mercredi 11 septembre<@$p>, de 13h à 16h30, au 85, montée Saint-Régis. Moment idéal pour se procurer sa carte de membre (13$ ) et pour s’inscrire aux activités de la saison 2019. Argent comptant et chèque seulement. Les 200 premières personnes recevront un agenda gratuitement. Pour information: Diane Parent au 450 638-3442.

Club des copains à Delson

Assemblée générale annuelle du Club des copains le mercredi 11 septembre au Centre communautaire. Au programme: état des revenus et dépenses du club, réalisations de l’année 2018. Bienvenue à tous.

Maison des jeunes Sympholie

Attention, la plage horaire pour l’aide aux devoirs a été modifiée à la Maison des jeunes Sympholie à Delson afin d’offrir une aide exclusive aux 11-12 ans. Pour ceux-ci, elle se tiendra maintenant les vendredis, de 15h à 18h, à compter du 13 septembre. L’aide aux devoirs pour les 9-12 ans, qui débutera le 11 septembre, se tiendra quant à elle les mercredis et jeudis, entre 15h et 17h. Des intervenants pourront aider les jeunes, au besoin. Pour info: 450 632-1050, poste 3121, la page Facebook «Maison des jeunes Sympholie Delson» ou le site web: www.mdjsympholie.com.

Légumes à donner à la Corne d’abondance ?

La Corne d’abondance de Candiac, par le biais de son comptoir alimentaire qui vient en aide aux familles dans le besoin, suggère aux gens qui ont un jardin d’apporter leurs surplus de légumes au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness). Il suffit de se présenter les lundis entre 9h et 15h ou les mercredis entre 8h15 et 9h. Info: 450 444-6999.

Accompagnateurs et transporteurs bénévoles demandés

Nombreux sont les gens sur le territoire qui sollicitent le Centre de bénévolat de Candiac pour être accompagnés à leurs rendez-vous médicaux, spécialement lorsqu’il s’agit de rendez-vous à Montréal. Sans l’aide de généreux bénévoles, leur qualité de vie serait grandement affectée. Les personnes qui désirent faire partie de l’équipe d’accompagnateurs–transporteurs bénévoles doivent communiquer avec Éliane Julien au 450 659-9651. Des frais de kilométrage seront remboursés.

Popote constante

La Popote constante cherche des bénévoles à titre de cuisiniers les mardis et jeudis, de 8h à midi. Des bénévoles sont aussi demandés à titre de chauffeurs (ses) et baladeurs (euses) les mêmes jours, de 11h à 13h. Service offert à Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson. Bienvenue aux retraités en forme. Les repas sont préparés au 164, boul. Monchamp à Saint-Constant. Info: chauffeurs (ses) et baladeurs (euses) auprès de Murielle Plante au 450 632-2191 et cuisinières et cuisiniers auprès de Josiane Bousquet au 450 638-4206.

Groupe de soutien pour les troubles anxieux

Le Groupe d’entraide pour un mieux-être offre des groupes de soutien pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux à La Prairie, Saint-Hubert, Longueuil et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Pour info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Parties de cartes à Saint-Mathieu

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu de La Prairie organise des parties de cartes le 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30 au 665, montée Monette à Saint-Mathieu. Jeu: beignes. Le but est de faire exactement le nombre de levées prévues avec l’atout qui change au hasard. Coût: 5$ par joueur. Se rendre directement sur place ou pour info: Steve 450 444-0956. Aussi le 2<@V>e<@$p> vendredi de chaque mois, les participants jouent au SPADES.