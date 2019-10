Babillard communautaire du 30 octobre 2019

COLLECTE DE VÉLOS USAGÉS

Organisée par la Maison des jeunes de La Prairie et Cyclo Nord-Sud. Samedi 9 novembre, 10h à 13h, dans les locaux de la Maison des jeunes, au 565, rue Notre-Dame, à La Prairie. Afin de couvrir les frais d’opération, une contribution de 20 $ par vélo sera demandée. En échange, un reçu aux fins de l’impôt de la valeur du vélo et de votre don en argent vous sera remis. Ce geste, écologique et solidaire, est avantageux pour tous.

BOUQUINERIE ET BAZAR DES ANCIENS PRESBYTÈRES DE SAINT-CONSTANT

Samedis 2 et 16 novembre, de 8h30 à 16h, aux 246-248, rue de la Fabrique à Saint-Constant.