Babillard communautaire du 30 septembre

PROBLÈME DE DETTES? NOUS POUVONS VOUS AIDER!

L’ACEF offre des rencontres en ligne gratuites sur les solutions aux dettes. Facilement accessibles d’où que vous soyez (maison, travail ou autres), vous n’avez besoin que d’un ordinateur. Agences de recouvrement, solutions aux dettes, dossier de crédit, etc. nous abordons tous ces sujets. Prévoir une disponibilité d’environ 1h30. Au choix : 6 octobre, 13h30 ou 21 octobre, 18h30. Inscription : 450 677-6394.

L’ENSEMBLE VOCAL CHANT O VENT À BESOIN DE VOUS!

En ces temps difficiles, chanter en groupe est un exutoire extraordinaire. Si vous désirez chanter tout en respectant les normes de distanciations sociales, nous sommes là pour vous. Sopranos, altos, ténors ou basses… ambiance amicale et familiale, bonne oreille et voix juste, ne cherchez plus et contactez-nous. Il nous fera un plaisir de vous accueillir. Sonia : 514 231-1776. Facebook : Ensemble vocal Chant O Vent

LA PÉRIODE DES INSCRIPTIONS AU CLUB DE CURLING DE ST-LAMBERT EST MAINTENANT DÉBUTÉE

Dirigez-vous vers notre site web www.stlambertcurling.com pour vous inscrire et obtenir plus d’information sur les ligues. Pour ceux qui n’ont jamais joué ou veulent améliorer leur jeu, le Curling 101 sera offert à partir du 6 octobre. Informations sur notre site web.

THE ST-LAMBERT CURLING CLUB HAS OPENED REGISTRATION FOR THE 2020-2021 SEASON

Head to our website www.stlambertcurling.com to register and get more information on our various day and evening leagues. For those who have never played or want to improve their game, Learn to Curl (Curling 101) will begin starting October 6th. More information is available on our website.