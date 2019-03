Babillard communautaire du 6 mars 2019

Crédit photo : Pixabay

Ciné-causerie: Nous les femmes qu’on ne sait pas voir

Dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, le Centre de femmes l’Éclaircie propose le visionnement d’un documentaire. Le sujet porte sur les multiples visages du vieillissement dans le contexte d’une société qui refuse de vieillir, en particulier pour les femmes. Pop-corn et breuvages inclus. Le jeudi 7 mars, de 13h15 à 15h15. Info: 450 638-1131.

L’Éclaircie souligne le 8 mars

Le comité femmes vigilantes du Centre de femmes l’Éclaircie à Sainte-Catherine invite les femmes à célébrer la Journée internationale des femmes entres elles à l’occasion du spectacle d’humour de Mélanie Couture, le vendredi 8 mars, à 19h, au Pavillon de l’île à Châteauguay. En première partie, les adolescentes de l’école Louis-Philippe Paré à Châteauguay. Info: 450 444-1131.

Rencontre des Toastmasters

La prochaine réunion aura lieu le 8 mars à 18h45 au Chartwell Le Montcalm à Candiac. Les Toastmasters permettent d’améliorer la facilité de parler en public. Info: 438 349-7882 info@toastmasterslemoyne.org.

Souper des Chevaliers de Colomb de La Prairie

Les Chevaliers de Colomb de La Prairie conseil 4569 tiendront leur souper annuel, suivi d’une danse, sous le thème de la fraternité le samedi 9 mars au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à partir de 17h30. L’activité s’adresse à toute la population, à la fois aux Chevaliers, à leurs proches, amis et supporters. Les profits de la soirée permettront de poursuivre les œuvres charitables du Conseil. Les informations et les billets d’entrée au coût de 40$ par personne peuvent être obtenus auprès de Serge Brossard (450 659-7289) ou Michel Lussier (450 659-0000).

Conférence sur Compostelle

L’Association québécoise du Québec à Compostelle, région Montérégie, invite le public à une conférence consacrée à Puy-en-Velay. Le coût est 3$ et gratuit pour les membres. L’activité se déroulera au sous-sol de l’église St-Francis of Assissi de Saint-Lambert le mercredi 13 mars, à 19h30. Thérèse Marion, Andrée Proulx, André Jourdain et Denis Gravel parleront de leur expérience. Info: www.duquébecacompostelle.org.

Activité du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à assister à une démonstration de calligraphie donnée par Nancy Molony, le 13 mars, à 9h15, à la Maison des jeunes l’Antidote de Candiac. Le CWG est un groupe communautaire qui permet aux femmes de se renseigner sur différents sujets et de développer des apprentissages dans un milieu amical. Le gardiennage gratuit est disponible sur place. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto au 450 632-2563.

Sortie à la Librairie L’Euguélionne

Le centre de femmes l’Éclaircie se rend à la librairie féministe L’Euguélionne à Montréal, pour l’achat de nouveaux livres. Venez découvrir les motivations et enjeux des fondatrices de cette librairie unique, le jeudi 14 mars, de 10h à 12h. Inscription obligatoire. Covoiturage. Info: 450 638-1131.

Assemblée générale de la Corne d’abondance

La Corne d’abondance convie les membres à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi, 14 mars, à 19h au Complexe Roméo-V. Patenaude au salon vert à Candiac. Tout membre en règle, selon l’article 3 des règlements généraux, est apte à se présenter à un poste en élection inscrit à l’ordre du jour.

Activités de la Maison des aînés

La pièce La Cour en délire de la Maison des aînés de La Prairie sera présentée au théâtre du Vieux-La Prairie les vendredis 8 et 15 mars, ainsi que les samedis 9 et 16 mars, à 20h, et les dimanches 10 et 17 mars, à 14h. Le coût des billets est de 17$ chacun. Le vendredi 15 mars à 9h30, causerie sur les proches aidants. Pour information et réservation: 450 444-6736. À noter que durant la semaine de relâche, les 4, 5, 6, 7 et 8 mars, il n’y aura aucune activité.

Souper des Cadets de la marine

Les Cadets de la marine de Sainte-Catherine invitent la population à un souper spaghetti le 16 mars, à 17h, au centre communautaire Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Le coût des billets est de 15$ pour les adultes (12 ans et plus) et 10$ pour les enfants (les -5 ans mangent gratuitement) ou 130$ pour une table de 10 personnes. Service de bar ($) et soirée dansante. Info et billets: 450 301-6007 ou ste-catherine@liguenavaleducanada.qc.ca. Des billets seront aussi en vente à la porte le soir même.

Activités du Club de l’âge d’or

Le Club de l’âge d’or de Saint-Constant propose deux événements qui auront lieu au 85, montée Saint-Régis. Le 16 mars, une soirée dansante avec le duo Marie-Josée et Camil sous le thème «La Croisière s’amuse» de, 19h à 22h, (ouverture des portes à 18h30). Buffet en fin de soirée. Apportez votre vin. Coût: 15$ pour les membres. Le 31 mars matinée avec le duo Eddy Mourra et Mathieu Nardy «Rock & Roll», 13h30 à 15h, (ouverture des portes à 13h). Coût: 15$ membre et non-membre. Info: Diane Parent 450 638-3442.

Invitation à la cabane à sucre de l’AQRP

L’Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublic (AQRP), section Montérégie-Sud-Ouest, invite ses membres à un dîner à la cabane à sucre Domaine Labranche à Saint-Isidore, le mardi 19 mars, à 11h30. Le coût est de 16$ pour les membres et de 21$ pour les non-membres. Il faut trans mettre sa réponse au plus tard le 15 mars à Jocelyne Brousseau au 450 699-3944 ou à aqrp1101@gmail.com.

Les mardis de Saint-Antoine à La Prairie

Les rencontres de prière ont lieu tous les mardis, à 14h, à l’église La Nativité de La Prairie, du 19 mars au 11 juin inclusivement. Prière pour la paix dans le monde. La fête de Saint-Antoine de Padoue sera célébrée le jeudi 13 juin à 19h30 à l’église La Nativité de La Prairie. Info: Colombe 450 444-0840, secrétariat de la paroisse, 450 659-1133.

Foire du livre

La foire du livre et de jeu recyclés aura lieu pour une 5e année à l’école Saint-Marc de Candiac le mercredi 20 mars, de 15h à 19h30. Une grande variété de livres et de jeux sont proposés à petits prix (de 0,25$ à 5$). Plusieurs tirages sur place.

Club de l’âge d’or de La Prairie

Sortie à la cabane à sucre au Toit rouge au Mont-Saint-Grégoire, le 26 mars. 20$ membres et 25$ non-membres. Départ à 10h du Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Réserver par chèque auprès de Cécile Aubry au 450 659-1058.

Assemblée générale annuelle MDJ l’Adrénaline

L’assemblée générale annuelle et la séance publique d’information de la Maison des jeunes de La Prairie, l’Adrénaline, se tiendra le jeudi 28 mars à partir de 19h, au 565, rue Notre-Dame. Un léger buffet vous sera également servi. Le rapport d’activités et les états financiers pour l’année 2018, ainsi que les orientations pour l’année en cours seront présentés. De plus, quelques postes d’administrateurs sont à combler au sein du conseil d’administration. Confirmation de présence, au plus tard, le mardi 26 mars, au 450 444-6717.

Accompagnement et soutien pour gens en deuil

La Paroisse St-Constant offre des groupes de rencontres pour personnes endeuillées au presbytère de Saint-Constant. Les prochaines rencontres débuteront le mercredi 22 mai, de 19h à 21h. Partage et guérison ensemble de cette douloureuse condition en toute confidentialité et douceur. Pour s’inscrire, contacter Linda au 450 635-1404, poste 10.

Rencontres d’Amitié matern’elle

Amitié matern’elle est le groupe ressource postnatale en allaitement pour les parents d’enfants de 0 à 2 ans de la région. Pour en apprendre davantage sur divers sujets reliés à l’enfance et au rôle de parent, présence de conférenciers tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, et ce, gratuitement. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h au Centre municipal à Saint-Constant. Un café-causerie est aussi offert le 2e jeudi de chaque mois à 10h au même endroit.

Ligue de cartes à Saint-Mathieu

L’Association des propriétaires de la Cité mobile de Saint-Mathieu organise des parties de cartes où chaque table décide de son jeu (les joueurs ont une préférence pour le SPADES), le 4e vendredi de chaque mois à partir de 18h30, au 665, boul. Monette à Saint-Mathieu. C’est gratuit. Steve 450 444-0956.

Journée des Maritimes

En collaboration avec les Lions de Sainte-Catherine, se dérouleront les Journées des Maritimes, du 17 au 25 août. Neuf jours pour 1999$ occupation double, inclus 22 repas. Le forfait comprend guide, activités, manutention, valise, taxes et frais de service. Info: Rollande au 450 638-3472.

Collecte de sang à Delson

La collecte de sang annuelle du Club des copains à Delson se tiendra le mercredi 6 mars, entre 13h30 et 20h, au Centre sportif à Delson. L’objectif est d’accueillir 60 donneurs.

Soirée de louanges

Témoignage de foi et bref partage, le 9 mars, de 19h30 à 21h, à l’église de la Nativité à La Prairie. Aussi, chants à la gloire de Dieu dans le cadre de la Semaine diocésaine. Entrée libre. Activité organisée par la Paroisse de la Nativité de la Sainte-Vierge.

Formation sur les émotions : la culpabilité

Renée Couture, intervenante, donnera la formation le samedi 9 mars à 10h15 au 1085, boulevard Sainte-Foy, bureau 232, Longueuil. Les participants pourront approfondir leurs connaissances émotionnelles et apprendre une méthode pour mieux gérer leurs émotions désagréables. Inscription obligatoire. Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Club de l’âge d’or Kateri

Le Club de l’âge d’or Kateri organise un whist militaire le dimanche 10 mars à 13h30 au Centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Les portes de la salle fermeront à 13h15. Léger goûter servi. Info: Murielle, 450 632-0798.

Collecte de sang à Sainte-Catherine

La collecte de sang du Club Optimiste de Sainte-Catherine, en collaboration avec la Caisse des Moissons-et-de-Roussillon et la Ville de Sainte-Catherine aura lieu le 13 mars, entre 13h et 20h, au Centre municipal Aimé-Guérin. L’objectif est d’accueillir 100 donneurs.

Pèlerinage à l’oratoire Saint-Joseph

Le 15 mars, en soirée. Organisé par la Paroisse Saint-Constant, qui regroupe aussi le territoire de Delson et Sainte-Catherine. Départ de l’église à Delson à 17h30. De 19h à 19h45, prêtres disponibles pour le sacrement du pardon à la crypte. À 19h30 à la crypte: messe prédication et chants. Départ pour le retour à 21h. Thème de la neuvaine: Dieu nous accueille, dédié à Saint-Joseph, du 10 au 19 mars. Coût du billet: 10$. Info: Lucette 450 632-2043, Céline 450 635-8858 ou Jeannine 450 632-5127.

Quillle-o-thon Optimiste à Sainte-Catherine

Le Club Optimiste Sainte-Catherine invite les gens à son quille-o-thon annuel, afin d’amasser de l’argent pour financer les activités offertes aux jeunes. L’événement se tiendra le samedi 16 mars, de 13h à 16h30, au salon de quilles Le Riverain à Sainte-Catherine. Info: André Lemelin 450 638-0420 ou Jean-Claude Gaudreault au 450 531-8730.

Activités à l’Éclaircie

Ateliers d’écriture le jeudi 21 mars, de 9h30 à 11h45. 8$ la rencontre ou 5$ pour les membres. Atelier de danse et d’échanges, les mercredis jusqu’au 20 mars, de 13h15 à 15h45, pour favoriser le développement et le maintien d’une saine relation corporelle, personnelle et sociale. Aucune expérience requise. Pour tous les niveaux. Prévoir des vêtements confortables. Inscription obligatoire. Coût: 25$ membre ou 30$ non-membre. Info: 450 638-1131.

Poker-bénéfice pour l’Unité des mesures d’urgence

L’Unité communautaire des mesures d’urgence organise son premier tournoi de poker le samedi 23 mars, dès 19h, au centre Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Le coût du billet est de 40$. Sur place, buffet, service de bar, rebuy, add-on et prix de présence. Pour tout billet acheté avant le 10 mars, les participants courent la chance de remporter un des deux prix de 100$ comptant. Info: Cassandra au 514 503-4951.

Conférence sur la saine alimentation

L’Avant-garde en santé mentale convie la population à une conférence de Marie-Chantal Bienvenu, nutritionniste. Il sera question d’alimentation favorable pour une meilleure santé mentale. La rencontre aura lieu le jeudi 28 mars à 18h30 au Théâtre du Vieux-La Prairie. Le coût est de 10$. Les billets sont en vente au 462, rue Saint-Paul à La Prairie (places limitées). Info: 450 444-9661.

Garder son enthousiasme au quotidien

Le Centre de femmes l’Éclaircie propose un atelier pour aider les femmes à garder leur enthousiasme au quotidien. Les mardis jusqu’au 2 avril, de 13h15 à 15h30. Coût: 20$ membre, 25$ non membre. Inscription obligatoire. Info: 450 638-1131.

Club de l’âge d’or de Saint-Constant

Le Club de l’âge d’or de Saint-Constant invite la population le samedi 20 avril au musée Exporail pour le gala du 50e anniversaire «De Las Vegas à la Casa Loma» avec Jean Paray et Yanic Lanthier, accompagnés de sept musiciens. Souper, spectacle, apéro servi à l’arrivée ainsi que des canapés. Aucune consommation vendue sur place, les gens doivent apporter leurs breuvages (vin, bière, liqueur). Ouverture des portes à 17h. Souper à 18h. Le prix est de 40$ pour les membres et 50$ les non-membres. Billets disponibles les lundis de 10h à 16h et les mercredis de 12h30 à 16h au Centre Claude Hébert à Saint-Constant. Info: Diane Parent au 450 638-3442.

À la recherche de financement ?

La Troupe de théâtre Optimiste de La Prairie offre une activité de financement pour les organismes et associations. Elle propose de vendre des billets d’une soirée de théâtre qu’elle organise. Possibilité de 600$ de profits. Info: 514 249-8480.

Bénévoles recherchés pour le service d’aide impôt

La clinique d’impôt offerte par le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud sera en opération du début mars à la fin avril. Des bénévoles sont recherchés pour les postes à l’accueil (les lundis, mardis et/ou vendredis, de 10h à 15h) et la rédaction des déclarations de revenus (à partir de leur domicile, selon l’horaire qui leur convient). Une formation préparatoire sera offerte à tous les bénévoles en février. Info: Éliane Julien au 450 659-9651. Ce service est offert aux personnes qui ne peuvent pas remplir leurs déclarations de revenus et qui n’ont pas les moyens de confier cette tâche à des professionnels.

GLBT Montérégie

Rencontres et discussions organisées par le groupe GLBT Montérégie (gais, lesbiennes, bisexuels et trans) de 18 ans et plus tous les mercredis aux deux semaines, de 19h15 à 21h30, au 640, Dorchester à Saint-Jean sur Richelieu. Info : les pages Facebook GLBT Saint-Jean sur Richelieu ou GLBT Montérégie, la ligne d’écoute GLBT-LGBT accessible 24/24h, 7 jours sur 7 au 514 866 0103. Pour d’autres renseignements: Marc au 514 794-2199 ou Denis au 450 358-5055.

Livraison de repas chauds à domicile

Le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud offre un service de livraison de repas chauds pour les citoyens de Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu et Saint-Philippe. Ce service s’adresse principalement aux personnes de 65 ans et plus, en perte d’autonomie ou en convalescence. Chaque repas est accompagné d’une soupe, d’une salade et d’un dessert, au coût de 6,50$. La livraison est assurée par des bénévoles le lundi, le mercredi et le vendredi, avant le dîner. Possibilité de commander des repas froids supplémentaires. Info: 450 659-9651.

Soutien pour les aidants naturels

Les personnes qui prennent soin d’un proche aîné et qui désirent obtenir de l’aide peuvent communiquer au Centre de Bénévolat de la Rive-Sud à Candiac au 450 659-9651. Formation, café-rencontre, soutien individuel avec une intervenante, etc. L’organisme offre également divers services dont la popote roulante, de l’écoute téléphonique et de l’accompagnement-transport pour les commissions et les rendez-vous médicaux.

Activités pour les personnes atteintes du cancer

La Source Saint-Constant est un organisme qui permet aux personnes atteintes du cancer de sortir de l’isolement. Activités au Pavillon de la biodiversité à Saint-Constant (66, rue Maçon) tous les lundis, de 13h30 à 16h30: peinture, tricot, bricolage, etc. Les gens peuvent être accompagnés. Info: Lise au 450 635-0385 ou Carole au 514 559-3772.

Activités CRAVC à La Prairie

Le CRAVC (Centre de réhabilitation pour les personnes accidentées vasculaires cérébrales) fête son 25<V>e<V> anniversaire. Il propose des rencontres hebdomadaires les <@Rb>mercredis<@$p> au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie. Les personnes qui ont fait un AVC et qui vivent de la solitude, de l’incertitude face à cette nouvelle expérience sont concernées. Info: 438 777-5347.

Association pour joueurs compulsifs

Subissez-vous les conséquences du jeu compulsif (gambling) d’un parent un ami ou d’une personne de votre entourage? Gam-Anon est une association anonyme qui peut aider les joueurs compulsifs et leur entourage. Info: 450 678-0897 ou 1 450 678-0897 (extérieur de la région de Montréal).

Dépendants affectifs anonymes

Les réunions ont lieu les mardis soir à 19h45 au 5365, boul. Marie-Victorin à Sainte-Catherine, au sous-sol de l’église.

Différentes façons d’aider les gens

Plusieurs bénévoles recherchés présentement. Horaire qui respecte leurs disponibilités. Info: Centre de bénévolat Candiac au 450 659-9651.

Don de vêtements et autres

La Corne d’abondance de Candiac invite la population à déposer dons de vêtements et chaussures en bon état dans les cloches prévues à cet effet situées au Centre Claude-Hébert, chez IGA Vallée Candiac ainsi qu’au 255, boul. Montcalm Nord (entrée rue Inverness). Un gros merci pour votre générosité.

Gamblers Anonymes

Réunion tous les vendredis à 19h30 au 11, 4e avenue Delson.

Halte-garderie l’arc-en-ciel

La halte-garderie du Centre de femmes l’Éclaircie est ouverte de 8h30 à 16h15. Les animatrices organisent une multitude d’activités chaque semaine avec un thème différent. Le service s’adresse aux parents qui désirent un répit ou ceux qui ont des besoins ponctuels. Info: 450 638-1131.

Halte-garderie à la Maison de la famille Kateri

Le service de halte-garderie de la Maison de la famille Kateri offre des périodes de garde selon les besoins. Le programme «Je grandis en halte-garderie», qui accorde une place privilégiée aux jeux, permet aux enfants d’apprendre tout en s’amusant. Info: Sophie 450 659-9188.

La Manne à linge à Delson

C’est un rendez-vous au 8, 2e avenue à Delson (sous-sol presbytère). Vos dons sont appréciés. Bienvenue à tous. Responsable: Jeannine 450 632-2508.

L’Escadron 783 Roussillon

Pour toute information sur l’escadron: 450 659-3783 ou se présenter chaque mercredi, à 18h30, à l’école Jacques-Leber à Saint-Constant.

Loisirs pour personnes atteintes du cancer

À la source de Saint-Constant est un organisme qui aide les personnes à sortir de leur isolement. Tous les mercredis de 13h30 à 16h30 des activités sont offertes: peinture, tricot, bricolage, etc. Matériaux fournis. Lieu: Centre Denis Lord (66, rue Maçon). Info: Lise Bissonnette 450 635-0385, Carole Nantel 450 465-3773 ou 514 559-3772.

Meubles à donner ?

La Corne d’abondance de Candiac n’accepte pas les meubles, téléviseurs, matelas, électroménagers, pneus, peinture, batteries, ordinateurs. Pour les meubles à donner, contacter l’Entraide les Amis de Montréal au 514 846-9222. Cet organisme à but non lucratif fait la cueillette des meubles en bon état qui pourront venir en aide aux plus démunis et aux gens qui en ont besoin.

Mouvement Cursillo

Les gens qui désirent faire le point dans leur vie, retrouver un idéal, savoir qui ils sont, où ils vont, goûter la véritable amitié, se sentir aimé et accueilli tel qu’il sont, raviver leur foi? Le Cursillo propose aux participants d’aller à la rencontre de soi, des autres et de Dieu dans la paix et la sérénité. Info: Valérie Robichaud et Clément Caya au 450 638-5290.

Outremangeurs anonymes

«Êtes-vous dominé par la nourriture? Mangez-vous quand vous n’avez pas faim? Des fringales? Votre poids affecte votre façon de vivre?» Réunion du groupe d’entraide les Outremangeurs anonymes le lundi, 13h30, au 3755, rue Mackay, à Saint-Hubert, le mardi, 19h30, au 5400, rue Payer, à Saint-Hubert, et le jeudi, 19h30, au 1105, rue Desaulniers, à Longueuil. Info: 514 490-1939.

Cours de français pour adultes

La Clé des mots est un centre de formation populaire qui offre des cours gratuits de français, les lundis, mardis, mercredis et/ou jeudis, de 9h à 12h. Inscription en tout temps. Petit groupe, ambiance sympathique et respectueuse. Inscription: 20$. Info: 450 635-1411 ou se présenter au 200, rue Saint-Pierre, bureau 103, Saint-Constant.

Groupe de méditation à La Prairie

La rencontre est animée par Luc Tousignant, tous les mercredis, à 19h, au 462, rue Saint-Paul à La Prairie. La pratique de la pleine conscience favorise un meilleur équilibre physique, mental et émotionnel. Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offerts à La Prairie, notamment. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.

Bénévoles recherchés pour le mois de la jonquille

La Société canadienne du cancer est à la cherche des bénévoles responsables de points de vente et de bénévoles responsables de l’accueil et de la vente de jonquilles pour les secteurs de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac et La Prairie. Info: Karine Bourgeois au 1 888 296-8570 ou au karine.bourgeois@quebec.cancer.ca.

Inquiet de sa consommation d’alcool ?

Les Groupes familiaux Al-Anon forment une fraternité de parents et d’amis d’alcooliques qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs. Des réunions ont lieu à Saint-Constant les lundis, à 13h30, et les samedis, à 10h30, au 160, boul. Monchamp ainsi que le mardi soir, à 20h, au 200, rue Saint-Pierre (entrée par l’arrière). Info: 514 866-9803 ou www.al-anon-montreal.org.