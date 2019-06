Babillard culturel du 12 juin 2019

Exposition d’une artiste de Saint-Constant

Nathalie Migneault, une artiste peintre de Saint-Constant, expose à Saint-Bruno-de-Montarville chez Espace galerie RE/MAX Actif au 1592, rue de Montarville. Ses toiles seront en montre jusqu’au 10 juillet. Le vernissage aura lieu le 15 juin, de 13h à 16h.

Artistes recherchés à Candiac

La Ville de Candiac est à la recherche d’artistes pour exposer des œuvres au Sentier des arts du parc André-J.-Côté. Les candidats doivent présenter 30 à 38 œuvres de tous genres pouvant être imprimées en grand format. Les intéressés peuvent envoyer leur dossier complet comprenant cinq photographies de leurs œuvres sur une clé USB au Service des loisirs en format JPEG, avant le 28 juin. Tous les détails sont disponibles sur le site Web de la Ville de Candiac.

Exposition à la Société d’histoire

Le collectif Prism’Art présente l’exposition Les familles pionnières de la seigneurie de La Prairie, de 1667 à 1687. L’exposition se déroule jusqu’au 26 septembre dans les locaux de la Société d’histoire de La Prairie. Les tableaux en montre ont servi d’illustrations pour le livre de l’historien Stéphane Tremblay.

Exposition PRISMART à la Maison Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne présente l’exposition PRISMART, jusqu’au 25 août. La Fondation Hélène Sentenne recevra 30% de l’argent amassé à l’occasion de cette exposition-vente Petit format grand cœur. Portes ouvertes tous les dimanches, de 13h à 16h. Information: 450 659-2285 ou 514 830-4278.

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Bénévoles demandés à la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne pour la promotion des arts et la culture à Candiac est à la recherche de personnes intéressées à consacrer du temps pour les différentes activités organisées à l’année tant à l’intérieur de la Maison Hélène-Sentenne qu’à l’extérieur dans le parc André-J.-Côté. Portes ouvertes tous les dimanches de 13h à 16h. Information: 450 659- 2285 ou le 514 830-4278.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 13 juin et mettra en vedette la formation Side Project. Kevin Bickes et Andy Cook interpréteront leur répertoire de reprises acoustiques d’artistes tels que Tom Petty, Def Leppard, Blue Rodeo, REM, Bon Jovi et autres. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.