Babillard culturel du 1er mai 2019

Crédit photo : Pixabay

Exposition d’œuvres d’art à la Maison Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne expose sa collection d’œuvres d’art du 5 mai au 26 mai. La maison est fermée les 12 et 19 mai à l’occasion de la fête des Mères et de la Journée des patriotes. Info: 450 659-2285 ou 514 830-4278.

Échange avec l’auteur de Les secrets de Norah

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à échanger avec Norah, auteure du livre Les secrets de Norah, le mardi 7 mai, à 13h15. Cette histoire est remplie à la fois d’injustices, de violence, d’espoir et de force. Info: 450 638-1131.

Exposition d’œuvres d’art par les élèves

Les élèves de 6e année de l’école Notre-Dame – Saint-Joseph à La Prairie exposeront leurs réalisations artistiques, de 18h à 21h, le 8 mai. Cet événement, organisé de concert avec les enseignants, se veut une vitrine sur les talents de ces jeunes. Il sera possible de se procurer certaines œuvres au coût de 10$. L’exposition se déroulera au Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

Séances de cinéma

Les pères des Prémontrés à Saint-Constant proposent des séances de cinéma. Le film à l’affiche est le suivant: Merveilleux 17 mai. La projection débute à 19h30. Information: Monique 450 632-2486.

Bénévoles demandés à la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne pour la promotion des arts et la culture à Candiac est à la recherche de personnes intéressées à consacrer du temps pour les différentes activités organisées à l’année tant à l’intérieur de la Maison Hélène-Sentenne qu’à l’extérieur dans le parc André-J.-Côté. Portes ouvertes tous les dimanches de 13h à 16h. Information: 450 659- 2285 ou le 514 830-4278.

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Spectacle de slam pour la dysphasie

L’Association québécoise de la dysphasie, région Montérégie, invite le public à son spectacle de sensibilisation en compagnie de David Goudreault. En première partie: «Au bout de ta langue» interprété par des jeunes du concours Slame ta vie! Ces derniers présentant un trouble développemental du langage (dysphasie) interpréteront le slam Hommage aux dysphasiques écrit par M. Goudreault. Le spectacle aura lieu le vendredi 10 mai, à 19h, au Petit théâtre du Collège français à Longueuil. Billet: 20$ sur le site pointdevente.com. Info: 450 635-1961 ou 1 866 635-1961.

Le chœur des Berges de Brossard

Le chœur des Berges présente son concert du printemps intitulé Aller/retour, Québec autour du monde, en l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Brossard, le 5 mai, à 15h. Les billets seront en vente à l’entrée au coût de 20$.

Spectacle du Chœur en fugue

Sous la direction de Frédéric Vogel, le Chœur en fugue présente son spectacle intitulé «25 ans… De Chœur à cœur». L’événement aura lieu le vendredi 17 mai, à 20h, et le dimanche 19 mai, à 14h30, au pavillon de l’Île Saint-Bernard à Châteauguay. Folklore, jazz, gospel, classique et chants populaires sont au programme. Au piano, Francine Brouillard accompagnée de musiciens. Billet: adulte 25$; étudiant, 15$; enfant 10$ (12 ans et moins). Réservation et info: Ghislaine Coutu 438 390-2904 ou au centre Culturel au 450 698-3100.

Le piano à l’honneur au cabaret du Vieux Sainte-Martine

Danielle Tremblay, auteure-compositrice-interprète, présentera les chansons et la musique de son troisième album, Sept VII, en formule cabaret au Vieux Sainte-Martine, le 4 mai à 20h. Lors de ce spectacle, l’artiste de Sainte-Catherine présentera un échantillon de la musique instrumentale de style néoclassique qu’elle compose depuis plusieurs années. En juillet, elle aura l’honneur d’inaugurer le piano public de sa Ville à Sainte-Catherine. Information: www.danielle-tremblay.com.

Invitation aux artistes de la région

La 4e de l’événement culturel Portes ouvertes des artistes se déroulera du 11 au 14 octobre à Bedford. Cet événement culturel permet aux artistes et artisans professionnels d’exposer leur travail au public. Pour mener à bien la tenue de cet évènement, les artistes sont invités à soumettre un dossier de présentation au plus tard le 17 mai. Le formulaire est disponible sur la page Facebook. Renseignements: portesouvertesdesartistes@gmail.com.