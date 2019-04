Babillard culturel du 24 avril

Crédit photo : Depositphotos

Heure du conte à Delson

La prochaine heure du conte en pyjama aura lieu le 25 avril, à 18h30, à la bibliothèque municipale. L’activité, la dernière de la saison, s’adresse aux 3 à 7 ans. Il faut inscrire son enfant en composant le 450 632-1050, poste 3700.

Exposition d’œuvres d’art par les élèves

Les élèves de 6e année de l’école Notre-Dame – Saint-Joseph à La Prairie exposeront leurs réalisations artistiques, de 18h à 21h, le 8 mai. Cet événement, organisé de concert avec les enseignants, se veut une vitrine sur les talents de ces jeunes. Il sera possible de se procurer certaines œuvres au coût de 10$. L’exposition se déroulera au Centre multifonctionnel Guy-Dupré.

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 25 avril et mettra en vedette les Co-Conspirateurs, un ensemble moderne folk acoustique montréalais aux influences country, blues et gospel. Le groupe mélange percussions, vibraphone, flûtes à bec, autoharpe, guitare, basse électrique et chant. Il interprète des œuvres originales, des reprises incluant des chansons spirituelles, country et rock traditionnelles. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à coeurdevillage@videotron.ca.

Le chœur des Berges de Brossard

Le chœur des Berges présente son concert du printemps intitulé Aller/retour, Québec autour du monde, en l’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Brossard, le 5 mai, à 15h. Les billets seront en vente à l’entré au coût de 20$.

Le piano à l’honneur au cabaret du Vieux Sainte-Martine

Danielle Tremblay, auteure-compositrice-interprète, présentera les chansons et la musique de son troisième album, Sept VII, en formule cabaret au Vieux Sainte-Martine, le 4 mai à 20h. Lors de ce spectacle, l’artiste de Sainte-Catherine présentera un échantillon de la musique instrumentale de style néoclassique qu’elle compose depuis plusieurs années. En juillet, elle aura l’honneur d’inaugurer le piano public de sa Ville à Sainte-Catherine. Information: www.danielle-tremblay.com.

Invitation aux artistes de la région

La 4e de l’événement culturel Portes ouvertes des artistes se déroulera du 11 au 14 octobre à Bedford. Cet événement culturel permet aux artistes et artisans professionnels d’exposer leur travail au public. Pour mener à bien la tenue de cet événement, les artistes sont invités à soumettre un dossier de présentation au plus tard le 17 mai. Le formulaire est disponible sur la page Facebook: https://bit.ly/2Fxj9nU. Renseignements: portesouvertesdesartistes@gmail.com.