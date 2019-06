Babillard culturel du 26 juin 2019

Les organismes communautaires sont priés de prendre note qu’à compter du 1er septembre, ils pourront annoncer leurs activités et services à prix minime en remplacement de cette section gratuite, et ce, afin de garantir la publication.

L’ensemble vocal Euphoria recrute

Les personnes intéressées par le chant sont invitées à participer aux auditions de l’ensemble vocal Euphoria qui débutera sa nouvelle session à l’automne. Ce chœur mixte d’adultes, qui regroupe une trentaine de personnes, est dirigé par sa fondatrice Catherine Brunet. Les répétitions ont lieu les lundis, de 19h à 21h, à l’école des Cheminots à Delson. Inscription et information: ensembleeuphoria@gmail.com.

Invitation au Club de lecture de Candiac

Les enfants sont invités à s’inscrire au Club de lecture d’été TD à la bibliothèque de Candiac. Ils recevront gratuitement une trousse qui comprend un carnet de lecture, ainsi qu’un code d’accès au site web du club. Animations et tirages hebdomadaires pour les membres. Les inscriptions se font sur place et se poursuivront durant l’été jusqu’à épuisement des trousses.

Exposition d’une artiste de Saint-Constant

Nathalie Migneault, une artiste peintre de Saint-Constant, expose à Saint-Bruno-de-Montarville chez Espace galerie RE/MAX Actif au 1592, rue de Montarville. Ses toiles seront en montre jusqu’au <@Rb>10 juillet<@$p>.

Exposition à la Société d’histoire

Le collectif Prism’Art présente l’exposition Les familles pionnières de la seigneurie de La Prairie, de 1667 à 1687. L’exposition se déroule jusqu’au 26 septembre dans les locaux de la Société d’histoire de La Prairie. Les tableaux en montre ont servi d’illustrations pour le livre de l’historien Stéphane Tremblay.

Exposition PRISMART à la Maison Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne présente l’exposition PRISMART, jusqu’au 25 août. La Fondation Hélène Sentenne recevra 30% de l’argent amassé à l’occasion de cette exposition-vente Petit format grand cœur. Portes ouvertes tous les dimanches, de 13h à 16h. Information: 450 659-2285 ou 514 830-4278.

Soirées folkloriques aux Moose de La Prairie

«Aimes-tu danser? Aimes-tu chanter? Joues-tu d’un instrument?» La population est invitée à se divertir, et ce, sans prétention et en toute simplicité les mercredis, à 19h, à la salle des Moose, 208, chemin de Saint-Jean, à La Prairie. Information: Yvon 514 609-1333.

Bénévoles demandés à la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne pour la promotion des arts et la culture à Candiac est à la recherche de personnes intéressées à consacrer du temps pour les différentes activités organisées à l’année tant à l’intérieur de la Maison Hélène-Sentenne qu’à l’extérieur dans le parc André-J.-Côté. Portes ouvertes tous les dimanches de 13h à 16h. Information: 450 659- 2285 ou le 514 830-4278.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 27 juin et mettra en vedette la formation Relik. Réjean Loiseau, Pascale St-Amour, Dominic Joncas et Steve Verth forment ce groupe qui a produit l’album Wings of change. Au programme des musiques de style blues rock. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.

Spectacle du chœur Euphoria

L’ensemble vocal Euphoria présentera son spectacle Tout le monde en même temps le 28 juin à la salle Serge-Boisvert de l’école Louis-Philippe Paré à Châteauguay.