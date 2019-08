Babillard culturel du 28 août

Recrutement à l’Ensemble vocal Chant O Vent

L’Ensemble vocal Chant O Vent de Candiac fait peau neuve: nouvelle chef de chœur, nouveau pianiste, et, cette année, un répertoire célébrant la francophonie. Si vous avez une voix juste, une bonne oreille et que vous voulez partager votre amour de la chanson avec d’autres passionnés, Chant O Vent vous attend. Invitation aux ténors et basses (hommes). La saison débutera le 4 septembre et les pratiques auront lieu les mercredis, de 19h à 22h, au Centre Claude-Hébert. Information et inscription: Céline 438 391-7437.

Spectacle d’humour pour la MDJ de Saint-Philippe

@R:La maison des jeunes de Saint-Philippe invite les gens à rire aux éclats à l’occasion d’un souper spectacle avec l’humoriste Dave Gaudet, le samedi 21 septembre, à 18h30. Prix de présence et boissons servies sur place. Billets au coût de 25$ en vente à la MDJ. Info : 450 659-0428.

Secrétaire et autres bénévoles demandés à la Fondation Hélène-Sentenne

La Fondation Hélène-Sentenne, vouée à la promotion des arts et la culture à Candiac, est à la recherche d’une secrétaire ainsi que de personnes bénévoles intéressées à œuvrer à la Maison les dimanches et lors de différentes activités. La Fondation célèbre ses 30 ans cette année. Info: 450 659-2285 ou 514 830-4278.

Tournage public au Collège Charles-Lemoyne

Los Campeones – Les Champions, un film musical des productions Esencias Film et Sky Films sera en tournage au Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine, le 31 août, de 8h à 19h. La culture péruvienne incluant la musique, la danse et les coutumes seront à l’honneur. Les danseurs et le public général sont invités à participer ou assister à l’événement. L’entrée est gratuite.

Nouveau projet à la Maison des jeunes de Delson

La Maison des jeunes de Delson lance le nouveau projet #MaSympholie grâce à une bourse gouvernementale. Les adolescents entre 12 et 17 ans pourront créer une chanson, l’enregistrer et réaliser un vidéoclip avec des artistes invités. L’activité est gratuite. Les inscriptions sont acceptées jusqu’à la fin octobre. Les intéressés peuvent écrire, appeler ou se rendre à la Maison des jeunes : 450 632-1050, poste 3121, ou www.mdjsympholie.com.

Spectacle au Bistro culturel Cœur de village

Tous les jeudis à 19h, des musiciens font gracieusement une prestation. Un menu spécial est préparé pour ces soirées. Il suffit d’apporter son vin. Le prochain spectacle se tiendra le 29 août et mettra en vedette Valmo. L’artiste de Saint-Prosper propose une performance qui mélange humour et sensibilité à saveur folk-pop-rock. Elle sera entourée de ses musiciens Alex Hébert, Vincent Bourgeois et Marc-Olivier Roussin. Le Bistro Cœur de village est situé au 680, rang Saint-Régis à Saint-Isidore. Info: 514 400-5351, 450 992-0633 ou courriel à: coeurdevillage@videotron.ca.