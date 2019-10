Babillard du 16 octobre 2019

UN LIVRE SPIRITUEL UNIQUE

LE MESSAGE DU GRAAL. L’oeuvre spirituelle qui répond clairement aux grandes questions non encore résolues concernant l’existence humaine. Elle apporte les réponses qui font naître dans l’âme humaine la clarté, la sérénité et la conviction! Prospectus gratuit sur demande: 514 774-9148 ou mibach@videotron.ca

TROUBLES ANXIEUX – GROUPE DE SOUTIEN

Le Groupe d’entraide pour un mieux-être G.E.M.E. offre plusieurs services pour vous aider à comprendre ce que sont les troubles anxieux. Nous offrons des groupes de soutien à Longueuil, La Prairie, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Pour information 450 332-4463 ou www.groupegeme.com

L’AGA DU BASEBALL MINEUR DU ROUSSILLON

Aura lieu le jeudi 24 octobre 2019, à 19h30, au Centre municipal de Saint-Constant (160, boulevard Monchamp). Il y aura l’élection du prochain conseil d’administration (4 postes vacants), le bilan de la présente saison et la présentation du budget d’opération 2020. Présentez-vous! L’événement sera également précédé, à 18h30, d’une séance de préinscriptions au même tarif favorable de 2019. Pour tous les détails: abmroussillon.com

RECHARGE : ATELIER EN ANGLAIS POUR LES PROCHES AIDANTS

Premiers secours, urgences médicales (AVC et chutes), Alzheimer et activités de pleine conscience. Lieu: 820, rue Montarville, Longueuil. Jeudis du 24 octobre au 12 décembre, de 18h à 21h. Inscrivez-vous au 514 608-9600 – arc.projectcoord@gmail.com

COORDONNATEUR DES ACTIVITÉS AU CENTRE DE

RÉHABILITATION AVC

Appuyé par un groupe de bénévoles, le coordonnateur est responsable de l’organisation et du déroulement des activités destinées à nos membres ayant subi un accident vasculaire cérébral. Ces activités visent à briser l’isolement. Elles contribuent à maintenir la santé physique et mentale et, par le fait même, elles offrent un soutien et un répit aux proches aidants. Pour en savoir plus sur ce poste (temps partiel 16 à 20 heures/semaine, de septembre à juin; présence requise le mercredi au local à La Prairie), consultez notre site www.avcrehabilitation.weebly.com

CHANGEMENT DE DATE – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE S.AU.S.

Étant donné les élections fédérales, la rencontre prévue le lundi 21 octobre 2019, à 20 h, est reportée au lundi 28 octobre 2019, à 20 h. Endroit : 9, boul. Montcalm Nord, bureau 500, Candiac QC J3R 3L5.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DE SOCCER DE VILLE SAINTE-CATHERINE

Invite tous ses membres mercredi le 6 novembre 2019, à 19h, à la Salle du Portage du Centre Municipal Aimé-Guérin situé au 5365, boul. Saint-Laurent, Sainte-Catherine. L’ordre du jour comprend: un retour sur la saison dernière, une présentation de notre vision pour 2020 qui inclut la dissolution de l’association en vue d’un transfert de responsabilité au Club de Soccer Roussillon, organisme en charge de l’organisation du soccer sur une base régionale. Bienvenue à tous.