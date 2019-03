Babillard sportif

Crédit photo : Depositphotos

Palais du patin à Delson

Horaire spécial pour la relâche, du lundi 4 mars au vendredi 8 mars, ainsi que le dimanche 10 mars, de 13h à 16h, au centre sportif à Delson. Tarif: 5$ sur présentation de la carte citoyen et 7$ pour les autres participants. Location des patins au coût de 5$.

Patinoires et butte à glisser

Les patinoires extérieures au parc Arthur-Trudeau et au parc de la Tortue, ainsi que la butte à glisser au parc de la Tortue à Delson sont ouvertes du lundi 4 mars au dimanche 10 mars, de 10h à 22h. Pour l’état des installations: 450 632-1050, poste 3150.

Patinage libre

L’aréna de Delson offre du patinage libre en famille du lundi 4 mars au vendredi 8 mars, de 10h à 12h. Période de pratique bâton-rondelle du lundi 4 mars au jeudi 7 mars, de 13h à 15h. Gratuit pour les résidents de Delson et 2$ pour les non-résidents.

Patin-o-thon

L’organisme Développement et paix tiendra un patin-o-thon au profit des migrants forcés de quitter leur pays en temps de guerre ou pour des questions politiques. Vendredi 8 mars, de 9h à midi, à l’aréna municipal de La Prairie (250, rue du Vice-Roi). Inscription via la page Facebook «Événement patin-o-thon». Location de patins pour 8$. Piste de marche intérieure pour ceux qui préfèrent marcher que patiner. Collations en vente sur place. Frais d’entrée: gratuit pour les patineurs qui se font commanditer chaque tour de glace ou de piste, 5$ pour les participants sans commandite et 2$ pour les spectateurs.

Inscription au soccer

La période d’inscription pour la saison estivale du Club de soccer Roussillon se poursuit jusqu’au 20 mars. En ligne via les sites web des Villes de Delson et Saint-Philippe ou en personne au 1040, rue de l’Union, local 1 à Sainte-Catherine les lundis, de 15h à 19h, et les jeudis, de 16h à 20h30. Ouvert aux 4 à 21 ans. Places limitées.

Ligue de hockey cosom

Une minisaison printanière hors-concours est offerte aux mordus de hockey-cosom à Sainte-Catherine. Début de la saison: le vendredi 12 avril pour joueurs de 12 à 16 ans, le samedi 13 avril pour les joueurs de 6 à 11 ans et le mercredi 27 avril pour les adultes (25 ans et plus). Le but: maintenir la forme avant les activités estivales. Les règlements habituels seront en vigueur. Inscriptions en ligne à l’adresse suivante: www.lhclcosom.net au plus tard le 5 avril. Pour info: Roger Côté 514 209-1380 ou www.lhcl.net.

Joueurs de hockey sur glace recherchés

Saison 2019-2020 de calibre amical avec arbitre, marqueur, statistiques, musique et photos. Tous les lundis soir du 2 septembre au 6 avril, dès 22h, au Sportium à Sainte-Catherine. Quelques places encore disponibles pour joueur régulier ou remplaçant. Pour info: 514 714-3265 ou gabbon9@gmail.com.