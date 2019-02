Babillard sportif du 13 février

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Palais du patin à Delson

Les beaux dimanches du Palais du patin se tiendront le 17 février, de 13h à 16h, au centre sportif à Delson. Tarif: 5$ sur présentation de la carte citoyen et 7$ pour les autres participants. Location des patins au coût de 5$.

Club de curling de Lacolle

Le tournoi Défi-commerce est ouvert au public de 16 ans et plus, les 9, 10, 14, 15 et 16 mars au 7, rue du Curling à Lacolle. Quatre joueurs par équipe, dont au moins un joueur expérimenté. L’horaire de jeu est au choix des équipes. Trois parties de cinq manches garanties. Bourses en argent aux meilleures équipes du classement final. Frais d’inscription de 180$ par équipe. Équipement de jeu fourni. Des vêtements chauds et confortables ainsi que des espadrilles sont requis. Pour info: Patrick Phaneuf 450 347-3277 ou 438 494-3277 ou par courriel phaneuf.p@videotron.ca, Sylvie Poulin 340 348-9566 ou par courriel sylpoulin@yahoo.ca

Salon du trappeur à Saint-Mathieu

L’Association des trappeurs de Montréal, Laval, Montérégie convie la population à son salon annuel du trappeur le samedi le 9 mars, de 9h à 16h, au centre communautaire de Saint-Mathieu (299, chemin St-Édouard). Au programme: démonstrations de dépiautage, kiosques de vendeurs d’équipements de trappeur, représentants de maisons d’encan de fourrures, acheteur de fourrures et tirages de prix de présence. Coût d’entrée: membres et enfants gratuit. Non-membre: 5$. Restauration sur place. Bienvenue à tous.