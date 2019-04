Babillard sportif du 17 avril

Crédit photo : Depositphotos

Club de pétanque de Delson

Deux soirées d’inscription les 29 et 30 avril, de 19h à 21h, à l’aréna de Delson. Tarifs: 35$ pour les résidents et 45$ pour les non-résidents.

Initiation au pickleball à Candiac

Une journée d’initiation et de démonstration gratuite ouverte à tous (jeunes, adultes et retraités) se tiendra le 11 mai au parc Haendel à Candiac, de 10h à 16h sur la surface de la patinoire. Les balles (trouées en plastique) et les raquettes seront prêtées aux participants. Des joueurs bénévoles seront sur place. Le pickleball est un jeu de raquette. Le port d’espadrilles et de vêtements confortables est suggéré. Info: pickleball.candiac@gmail.com.

Club de soccer Delson – Saint-Philippe

Des places sont encore disponibles dans les catégories 4 à 8 ans pour la saison estivale. Pour s’inscrire, il faut se présenter au local du club au 1040, rue Union, local 1 à Sainte-Catherine, les lundis, de 15h à 19h, ou les jeudis, de 16h à 20h30.

Joueurs de hockey sur glace recherchés

Saison 2019-2020 de calibre amical avec arbitre, marqueur, statistiques, musique et photos. Tous les lundis ou mardis soir, du 2 septembre au 6 avril, dès 22h, au Sportium à Sainte-Catherine. Quelques places encore disponibles pour joueur régulier ou remplaçant. Pour info: 514 714-3265 ou gabbon9@gmail.com.