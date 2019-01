Babillard sportif du 2 janvier

Crédit photo : Pixabay

Tai Chi taoïste

Les arts internes de santé Tai chi taoïste tiendront des journées portes ouvertes le mercredi 9 janvier, de 10h à 12h et de 19h à 21h, ainsi que le vendredi 11 janvier, de 10h à 12h. Nouvelles classes bilingues disponibles. Les locaux sont situés au 25, rue Principale à Châteauguay. Pour info ou pour faire un essai: 1 888 824-2441 ou 514 967-5271.

Ligue de hockey cosom du CCL

La Ligue de hockey cosom du Collège Charles-Lemoyne débutera ses activités le 12 janvier. La période d’inscription est en cours via l’adresse www.lhclcosom.net. Paiement par dépôt direct ou par carte de crédit. Prévoir une adresse courriel. Le coût d’inscription varie de 70$ à 85$, selon la catégorie. Dix semaines d’activités pour les jeunes et 12 semaines pour les adultes. Âge minimum requis: 6 ans. Un chandail d’équipe est remis à chaque joueur. Aucun équipement n’est requis, sauf le port d’une tenue sportive. Lunettes de protection et bâtons fournis. Pour info: Roger Côté, président, au 514 209-1380 ou Félix-Olivier Boudreau, vice-président, au 438 884-6196.

Palais du patin à Delson

Les beaux dimanches du Palais du patin seront de retour le 13 janvier, de 13h à 16h, au centre sportif à Delson. Tarif: 5$ sur présentation de la carte citoyen et 7$ pour les autres participants. Location des patins au coût de 5$.