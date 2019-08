Babillard sportif du 21 août

Inscription au hockey cosom

La Ligue de hockey cosom du Collège Charles-Lemoyne débutera ses activités le 23 septembre. Inscription via l’adresse www.lhclcosom.net. Paiement par dépôt direct ou carte de crédit. Prévoir une adresse courriel. Le coût d’inscription varie de 70$ à 90$, selon la catégorie. Dix semaines d’activités pour les jeunes et 12 semaines pour les adultes. Âge minimum requis: 6 ans. Un chandail d’équipe est remis gratuitement à chaque jeune et est prêté à chaque adulte. Aucun équipement n’est requis, sauf le port d’une tenue sportive. Lunettes de protection et bâtons fournis. Date limite: 31 août pour les réinscriptions et 8 septembre pour les nouvelles. Pour info: Roger Côté, président, au 514 209-1380, Félix-Olivier Boudreau, vice-président, au 438 884-6196, ou Marie-Josée Thériault au 514 702-7023.

Joueurs de hockey sur glace recherchés

Saison 2019-2020 de calibre amical avec arbitre, marqueur, statistiques, musique et photos. Tous les mardis soir, du 3 septembre au 7 avril, dès 22h, au Sportium à Sainte-Catherine. Quelques places encore disponibles pour joueur régulier ou remplaçant. Pour info: 514 714-3265 ou gabbon9@gmail.com.

Portes ouvertes Tai Chi taoïste

L’institut de taoïsme Fung Loy Kok à Châteauguay tiendra des journées portes ouvertes le mercredi 4 septembre, de 10h à 12h et de 19h à 21h, ainsi que le vendredi 6 septembre, de 10h à 12h au 25, rue principale. La première visite est sans obligation. Les inscriptions sont possibles en tout temps. Info: 1 888 924-2441, 514 967-5271 ou en ligne au www.taioist.org.