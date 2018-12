Babillard sportif du 5 décembre

Crédit photo : Pixabay

Olympiques spéciaux Roussillon

Horaire des activités d’hiver. Futsal, les lundis du 14 janvier au 29 avril, de 18h30 à 20h. Gymnase de l’école des Cheminots à Delson. Coût: 90$. Quilles, les mardis à compter de janvier, de 19h à 20h30. Dates à venir. Salon de quilles Le Riverain à Sainte-Catherine. Coût: 11$ par soirée. Payable sur place en argent comptant. Hockey cosom, les jeudis du 17 janvier au 4 avril, de 18h à 19h. Au gymnase du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine. Réinscription jusqu’au 8 décembre, nouvelle inscription jusqu’au 15 décembre, en ligne ou auprès d’un membre du comité Olympiques spéciaux Roussillon. Coût: 36$. Paiement en argent comptant ou par chèque à l’intention de OSQ Roussillon. Pour info: roussillon@olympiquesspeciaux.qc.ca.

Ligue de hockey cosom du CCL

La Ligue de hockey cosom du Collège Charles-Lemoyne débutera ses activités le 12 janvier. La période d’inscription est en cours via l’adresse www.lhclcosom.net. Paiement par dépôt direct ou par carte de crédit. Prévoir une adresse courriel. Le coût d’inscription varie de 70$ à 85$, selon la catégorie. Dix semaines d’activités pour les jeunes et 12 semaines pour les adultes. Âge minimum requis: 6 ans. Un chandail d’équipe est remis à chaque joueur. Aucun équipement n’est requis, sauf le port d’une tenue sportive. Lunettes de protection et bâtons fournis. Date limite pour les réinscriptions: 8 décembre. Date limite pour les nouvelles inscriptions: 15 décembre. Pour info: Roger Côté, président, au 514 209-1380 ou Félix-Olivier Boudreau, vice-président, au 438 884-6196.

Palais du patin à Delson

Les beaux dimanches du Palais du patin sont de retour les 9 et 16 décembre, de 13h à 16h, au centre sportif à Delson. Tarif: 5$ sur présentation de la carte citoyen et 7$ pour les autres participants. Location des patins au coût de 5$.