Baisse de la criminalité sur le territoire en 2019

La Régie intermunicipale de police Roussillon a fait face à 3 238 crimes sur son territoire en 2019, soit 2,2% moins qu’en 2018, alors que 3 384 avaient été enregistrés. C’est ce que révèle le rapport d’activités de l’année 2019 du corps policier.

Les équipes de patrouille ont traité près de 22 534 appels en 2019, tandis qu’elle en avait traités 775 de plus en 2018.

On apprend également que 1 533 accidents de la route sont survenus. Il s’agit d’une baisse de 3,9% par rapport à 2018 pendant laquelle 62 accidents de plus s’étaient produits. Toutefois, le nombre de décès dans ces circonstances a doublé, passant de 2 à 4.

De plus, 34 948 constats d’infraction ont été donnés, représentant 3,5 M$ dans les coffres du corps policier. Il s’agit d’une augmentation, puisqu’en 2018, 113 amendes de moins avaient été remises.

Lors des opérations radar:

-192 personnes ont été arrêtées pour conduite avec les facultés affaiblies soit par l’alcool ou par la drogue;

-10 033 constats émis pour la vitesse;

-305 constats émis pour l’omission de porter la ceinture de sécurité;

-461 constats émis pour l’usage d’un appareil téléphonique en conduisant.

Détention et poursuites

La Régie a fourni une assistance à la Sûreté du Québec pour la détention de 48 personnes et de 7 personnes pour la Ville de Mercier. Pour cette dernière, la Régie a procédé à la bertillonnage de 16 personnes, une technique d’analyse biométrique à l’aide de photographies.

De plus, les policiers de la Régie on été impliqués dans 9 poursuites, soit 3 pour des motifs criminels, 1 en raison d’infractions à des lois fédérales et provinciales, puis 5 en vertu du Code de la sécurité routière. Celles-ci n’ont causé aucun blessé.

Policiers et interventions armées

En date du 31 décembre 2019, l’organisation recensait 141 policiers, réguliers et temporaires, dont 28 femmes et 113 hommes, ainsi que 50 employés civils, réguliers et temporaires, dont 36 femmes et 14 hommes.

Les agents n’ont pas utilisé leur arme à feu en 2019. Ils ont toutefois eu recours à une arme à impulsion électrique (taser) et aux irritants à 2 reprises et au bâton télescopique à un moment.

Enquêtes

L’Unité enquêtes de la Régie a traité 1 303 dossiers en 2019, soit 220 de moins que l’année précédente.

-522 enquêtes ont été résolues, soit une centaine de moins qu’en 2018;

-54 dossiers ont été ouverts à partir de signalements non fondés.

En matière de trafic de stupéfiants, 6 dossiers ont fait l’objet d’une enquête et le travail des sergents-détectives a permis l’arrestation de 10 personnes à la suite de 9 perquisitions. La valeur totale des saisies à la suite de ces perquisitions se chiffre à près de 31 534 $ en valeur marchande de stupéfiants, ainsi que 11 565 $ en argent saisi en biens infractionnels.

Coûts

Rappelons que la Régie offre des services de niveau 2, signifiant qu’elle dessert 100 000 à 249 999 habitants. On comptait 112 587 citoyens sur le territoire comprenant Candiac, La Prairie, Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-philippe, en 2019.

En moyenne, chaque résident a déboursé 214,12$ pour le service de police. Un montant sous la moyenne comparative de 224, 66$ sur la base des statistiques des Régies de police Richelieu Saint-Laurent, Thérèse-de-Blainville, et Memphrémagog.

Crimes par ville

Candiac 567

Delson 282

La Prairie 774

Saint-Constant 902

Saint-Mathieu 50

Saint-Philippe 138

Sainte-Catherine 525

Accidents par ville

Candiac 324

Delson 141

La Prairie 417

Saint-Constant 394

Saint-Mathieu 30

Saint-Philippe 51

Sainte-Catherine 176