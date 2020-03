Barkley, la vedette de la semaine

Bonjour, je m’appelle Barkley et j’ai environ 9 ans.

Au refuge, on dit que je suis une vraie perle de chien. J’adore les chiens et les humains. J’adore les séances de câlins et j’ai un amour sans fin.

Je suis un vieux garçon alors je vais avoir besoin de quelques soins. Comme je suis assez avancé dans mes années de vie, je fais partie du programme Mission Museau Gris qui permet à des animaux seniors comme moi de se faire adopter à des frais moins élevés.

Vous pouvez venir me visiter à la SPCA Roussillon durant les heures d’adoption. Pour plus de détails, visitez-nous sur notre site internet au www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11 h – 17 h

Samedi et dimanche : 11 h – 16 h

info@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon au 80, rue Goodfellow à Delson

450 638-9698