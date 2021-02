Bauer, la vedette de la semaine

Bonjour, je suis Bauer, un beau bonhomme de 10 ans. On dit de moi que je suis un grand timide, mais que je suis gentil et que j’aime me faire flatter. Si vous me laissez le temps de me mettre à mes aises, vous entendrez même mes ronrons. Au refuge, j’ai reçu des soins dentaires et on m’a opéré dans l’oreille pour retirer un polype. Je fais partie de la Mission Museau Gris de la SPCA Roussillon pour aider des animaux séniors comme moi à se trouver une famille adaptée. Si votre maison n’est pas trop turbulente et que vous aimeriez prendre soin de moi, nous devrions nous rencontrer!

Pour plus d’information, contacter la SPCA Roussillon ou visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698