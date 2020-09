Bébé, la vedette de la semaine

Bonjour, je m’appelle Bébé. J’ai 8 ans, et pas toutes mes dents! À mon arrivée au refuge, mes dents étaient dans un état horrible et, heureusement, j’ai reçu tous les soins dont j’avais besoin. Je suis maintenant rétabli, je mange des croquettes et je suis prêt à me trouver une famille pour la vie.

Je suis un gros garçon de 23 lb en grand besoin d’un régime. La meilleure façon de me gâter sera de me donner des câlins et de surveiller mes portions. Je suis encore un peu timide. Je cherche donc une famille douce à qui je pourrai faire confiance.

Pour plus de détails, visitez notre site internet au www.spcaroussillon.com ou écrire à i nfo@spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h – 17h

Samedi et dimanche : 11h – 16h