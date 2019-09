Belle entrée en scène pour les équipes de football

C’est lors de la première fin de semaine de septembre que s’amorçait la saison de football de nos équipes locales. L’entrée en scène fût réussie pour la plupart d’entre elles.

La Milice juvénile division 3 de l’école secondaire de la Magdeleine s’est inclinée 30 à 9 contre les Patriotes de l’école secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe à son premier affrontement de la saison, le 30 août.

«On a une équipe qui est vraiment jeune, avec plusieurs joueurs qui n’ont jamais joué au football, explique l’entraîneur de la Milice Joey Thibault. On a vu beaucoup de belles choses. J’ai espoir qu’on aura une belle saison.»

De l’avis de l’entraîneur, le quart-arrière vétéran Antoine Côté et le receveur de passes Enrique Crossier ont connu «une super belle performance».

Bien que la moitié des joueurs aient commencé le football en avril, une chimie d’équipe est en train de s’installer, selon lui.

«On commence à développer quelque chose qui est agréable pour les entraîneurs et pour les jeunes», juge M. Thibault.

Sur le terrain, «tout le monde a sa place pour émerger», ajoute-t-il.

Le cadet de retour?

Depuis quelques années, la Magdeleine n’a qu’une équipe juvénile. L’année prochaine, «l’objectif est de repartir l’équipe cadet parce qu’on a rapatrié le secondaire 3 à la Magdeleine», affirme le responsable. Il ajoute que la formation juvénile est toujours ouverte à recevoir de nouveaux jeunes qui veulent découvrir le football.

Cinq en cinq

Plusieurs centaines de personnes ont assisté au lancement de la saison des cinq formations des Diablos de La Prairie, qui ont toutes remporté leur premier match, les 23 et 24 août.

La formation midget AAA division 1 a eu le dessus sur les Vikings de Laval au compte de 41 à 6. Celle bantam AAA division 1 a vaincu les Patriotes de Pincourt par la marque de 28 à 14. L’équipe peewee AAA division 1 a blanchi les Wildcats des Laurentides 40 à 0. Les formations moustique et atome affrontaient toutes deux les Barons de St-Bruno, qu’elles ont respectivement vaincus 25 à 6 et 24 à 12.

«En plus de défendre leurs titres de Champions en Coupe du président (midget et atome), les Diablos souhaitent continuer à faire rayonner la région sur la scène provinciale et poursuivre leur expansion avec du football sans contact pour les filles et les garçons», pouvait-on lire dans un communiqué de l’association, qui réunit cette année 250 joueurs et 80 bénévoles.

Le maire de La Prairie Donat Serres, le député fédéral Jean-Claude Poissant, l’entraîneur spécialisé et fondateur de l’Académie des athlètes Adrian Davis, le régisseur sportif Martin Groulx et le coordonnateur sportif de Saint-Constant Lionel Preira ont procédé aux bottés d’envoi.

Première victoire convaincante

Les Dynamiques du collège Charles-Lemoyne juvénile division 1 ont remporté leur premier match de la saison au compte de 35 à 7 sur le terrain synthétique du campus de Ville de Sainte-Catherine, le 30 août. Une victoire écrasante contre l’équipe de Roger-Comtois de Québec.

Plus de 700 partisans, membres du personnel, anciens et partenaires étaient au rendez-vous pour encourager l’équipe.

Prochains matchs locaux

Milice – 13 septembre, 19h30

Diablos midget AAA – 20 septembre, 20h

Diablos bantam AAA – 22 septembre, 13h

Diablos peewee AAA – 29 septembre, 13h

Diablos moustique – 29 septembre, 11h

Diablos atome – 29 septembre, 9h30

Dynamiques – 13 septembre, 19h30