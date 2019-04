Bilan de la vaste opération antidrogue en Montérégie

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

La vaste opération antidrogue qui s’est déroulée dans plusieurs villes de la Montérégie le 3 avril s’est conclue par l’arrestation de 19 personnes et par la saisie d’une grande quantité de drogues et de milliers de dollars.

Onze des 19 personnes arrêtées ont comparu le 4 avril sous plusieurs chefs d’accusation au palais de justice de Valleyfield et de Longueuil. Les perquisitions ont eu lieu notamment à Châteauguay, Longueuil, Saint-Constant, Saint-Rémi, Delson et Saint-Philippe. Quelque 34 livres de cannabis ont été saisis, 18 kg de cocaïne, 413 grammes de haschisch, près de 7000 comprimés et 8g de crack. De l’argent (237 650$ canadien), 2 coffres-forts, 7 véhicules et 10 armes prohibées font aussi partie du bilan des saisies.

L’opération, nommée PROHIBER, a été initiée par la police de Châteauguay (SPVC) en collaboration avec le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec. «L’enquête visait une organisation criminelle commettant de multiples infractions à la LRCDAS (Loi règlementant certaines drogues et autres substances) ainsi qu’à la Loi sur le cannabis » précise la police de Châteauguay.

En plus de la SQ et du SPVC, la Régie intermunicipale de police Roussillon, la Régie intermunicipale de police Richelieu St-Laurent, le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, les Peacekeepers de Kahnawake et le Service de police de Mercier ont participé à l’opération.

Les onze personnes personnes accusées: