Billet d’humeur : Ensemble, c’est tout

Pensez-vous qu’on va plus loin ensemble que seul?

J’ai toujours pensé que oui. Comme le font les outardes qui relayent entre elles dans le ciel au moment de la migration. Chacune à leur tour, elles prennent la tête du peloton.

Plus important encore, elles n’en abandonnent jamais une en route. Quant une outarde n’arrive plus à suivre le groupe, il s’en trouve toujours une autre pour rester avec elle. L’attendre. Reprendre leur vol ensemble ensuite.

J’ai récemment réalisé à quel point j’ai besoin de faire partie d’une équipe. D’un tout. Dans tous les domaines de ma vie, je priorise généralement les activités de groupe. Je vous l’ai dit l’autre jour, même pour le jogging, je le re-pratique parce que j’ai des collègues qui courent sur l’heure du lunch!

Je suis choyée, l’équipe avec laquelle je travaille est nombreuse. Parce qu’elle ne se limite pas aux employés du Reflet. Puisque nos bureaux accueillent aussi le siège social de Gravité Média, le propriétaire du Journal, entre autres.

Plus important encore, je considère primordial de développer un esprit d’équipe au travail. D’entraide. Parce que chacun vit des embûches, personnelles ou non, et qu’il est important de se serrer les coudes. Pour s’aider à les traverser plus rapidement. Ou plus facilement.

Je pense en effet qu’une peine partagée fait moins mal. Qu’il suffit parfois de parler de ses difficultés au travail pour ensuite y voir plus clair, voire pour trouver une solution. Sinon pour que quelqu’un nous donne une piste de réflexion. Dans certains cas, un collègue peut prendre la situation en main et la régler. Comme dans le cas de l’imprimante, hein Vicky?!

«Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite.» -Henry Ford

Dans cette idée, j’ai apporté deux fusils avec des balles en mousse au bureau récemment. Plusieurs ne comprenaient pas pourquoi. Mais j’avais ma petite idée derrière la tête (ils l’apprendront ici s’ils me lisent). Faire vivre deux valeurs de mon employeur: avoir du plaisir au travail et favoriser – autrement il va sans dire – l’esprit d’équipe.

Certes, il y a eu quelques débordements. Des mauvais <@Ri>timings<@$p> pour tirer. Des cibles qui ne voulaient pas l’être. Des balles perdues. Certains ont eu beaucoup plus de plaisir que d’autres. Mais, à ma grande surprise, des personnes moins extraverties se sont laissé prendre au jeu. Nous permettant à notre tour de les découvrir sous un autre jour.