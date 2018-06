Billet d’humeur : J’aurai tout entendu

Crédit photo : Depositphotos

Quelle est la dernière chose qui vous a fait dresser les cheveux sur la tête?

Dernièrement, ma collègue de travail se cherchait un appartement avec son chum. Ils pensaient avoir déniché le petit nid parfait. Les pièces étaient à leur goût et l’emplacement, génial.

Cependant, le propriétaire avait l’air d’hésiter à leur louer l’endroit. Il leur posait beaucoup de questions. Du genre: depuis combien de temps êtes-vous en couple? Est-ce que votre situation professionnelle est stable? Est-ce que vous vous disputez souvent?

La plupart des questions avaient du sens. Considérant les risques financiers pour un proprio avec des locataires qui ne payent plus, je pouvais comprendre qu’il cherche un peu à les connaître. À savoir à qui il avait affaire. Si le couple venait à éclater, peut-être s’inquiétait-il qu’un des deux n’arrive pas à s’acquitter du loyer.

Pour montrer leur sérieux et leur intérêt, ma collègue et son chum l’ont relancé. Obtenant une deuxième visite de l’appartement. Se pliant de nouveau au jeu des questions. Multipliant les courbettes et les sourires. Dans l’espoir de faire bonne impression. Dissiper toute mauvaise impression, s’il y en avait. Ils ont même fourni des références en béton.

«L’amour à sens-unique n’a pas de sens. L’amour est fait de deux morceaux, de deux parties égales qu’on rassemble pour former un tout, une boule ronde, une pomme.» -Jean-Paul Filion

Ils attendaient une réponse. Et n’avaient plus envie de visiter aucun autre appartement. Ils étaient rongés par le stress. Quiconque se cherche un toit rapidement connaît ce sentiment d’impuissance. Celui d’attendre une réponse qui ne vient pas.

Je vous le dis tout de suite. Ils n’ont pas eu l’appartement. Le proprio a refusé de leur louer. Et tant mieux, puisqu’ils ont finalement trouvé mieux.

Cependant, c’est la raison du refus qui vous fera tomber en bas de votre chaise. Si vous êtes assis. Le proprio mériterait d’avoir une plainte formelle à la Régie du logement.

Il a allégué qu’il ne pouvait leur louer l’appartement parce qu’il avait craqué pour ma collègue! Et qu’il lui était impossible de la côtoyer. Une raison valable?! Vraiment?!

La plupart de ses questions ne visaient donc pas à savoir s’il avait affaire à un couple sérieux. Mais plutôt à jauger ses chances avec elle.

À mon humble avis, c’est de l’abus de pouvoir et un grand signe d’immaturité. L’amour n’est pas toujours réciproque. Qu’on soit proprio ou non. Et il faut faire avec.