Billet d’humeur : La fausse bonne idée

À quand remonte votre dernière gaffe?

En fin de semaine, j’ai vaqué à des occupations plus rares dans la maison. La moins glorieuse d’entre elles: j’ai brisé la télé à écran plat. Celle achetée il y a 7 ans atour de 1 300$.

C’est tellement un bête accident. Mais j’aurais beau me taper sur la tête toute la semaine, ça n’y changerait rien. La télé fonctionne encore, mais de grandes lignes de couleur passent dans l’écran. Dans le sens vertical. Puis dans le sens horizontal. Plus un spot noir de la grosseur d’une balle de baseball qui me rappelle où l’impact de l’escabeau s’est produit. Grrrr!

Un de mes proches m’a déjà dit qu’il m’arrivait de poser des gestes à mon détriment. Que le fait de vouloir faire plaisir à tout le monde autour de moi se retournait parfois contre moi. J’ai l’impression d’avoir compris le sens de cette affirmation en fin de semaine…

Ma gaffe est partie d’une fausse bonne idée. Dont je suis l’unique responsable. D’ailleurs, j’étais seule dans la maison avec mes deux chats. «Ces gaffes sont accueillies par un de ces silences qu’on peut qualifier d’assourdissant…» -Paul Claudel

J’avais sorti l’escabeau pour ouvrir un conduit de l’échangeur d’air que je ne peux joindre autrement. La dernière fois, Alfi (le mâle) était monté tout de suite à mes trousses. C’est un grimpeur né. Un chat qui adore se percher partout.

Après avoir ouvert le conduit de l’échangeur d’air, j’ai voulu le gâter. J’ai laissé l’escabeau dans le salon. Pour que les deux chats s’amusent un peu. Tant ils sont curieux et jouent constamment.

Après les avoir observés pendant un moment, je suis retournée à mes occupations. Avant d’entendre un gros bang! Quand j’ai accouru dans le salon, les chats prenaient la poudre d’escampette et l’escabeau reposait sur l’écran de 48 pouces. Soupir.

À la surface de l’écran, j’ai facilement pu effacer la marque laissée par le coup. J’ai espéré pendant un moment que c’était moins grave qu’en réalité. J’ai déchanté en ouvrant la télé. ☹

Il y a dix ans, je pense que je n’aurais pas décoléré de la fin de semaine. Et encore. Je me suis raisonnée en pensant que c’est du matériel seulement. Que dans la hiérarchie des mauvaises nouvelles, il y a pire. Même si je n’avais pas prévu une telle dépense dans les prochains mois. Re-grrr!