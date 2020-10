Billet d’humeur : La mémoire de l’enfance

À partir de quel âge avez-vous des souvenirs d’enfance?

Une de mes amies a des souvenirs d’aussi loin d’elle dans sa chaise haute. Et de sa mère qui la nourrit. Quand elle m’en parle, je l’envie un peu, je l’avoue.

J’arrive difficilement à faire la part des choses. Entre les souvenirs que j’ai gardés de moi petite. Des anecdotes qu’on m’a racontées à mon sujet. Des photos qui me permettent de reconstituer des moments de moi plus jeune.

En essayant de me rappeler les différents déguisements que j’ai pu porter à l’Halloween, je me questionnais l’autre jour à partir de quel âge j’ai des souvenirs de ma jeunesse. Une fois, à un Noël, mon oncle Gilles avait fait des cadeaux à tous ses neveux et nièces. Il nous avait acheté des pyjamas identiques du clown Patof. Ce personnage de Jacques Desrosiers était fort populaire à l’époque. Encore aujourd’hui, je pourrais fredonner l’air d’une chanson tant elle est imprégnée dans mon cerveau…

Pour en revenir à ce fameux Noël, il paraît que nous étions excités comme des puces. Que c’était beau de nous voir les huit. Habillés pareils. En blanc et rouge. On avait l’air d’une joyeuse tribu. Plus que comblée par le passage du père Noël. Les photos en témoignent. Pour ma part, c’est un peu flou, bien malgré moi. Mais compréhensible. J’étais à l’époque la plus jeune parmi mes cousines et cousins.

«La mémoire est l’art magique de la composition.» -Hélène Grimaud

Comment se fait-il que j’aie pu oublier ce moment heureux? Il m’a fallu chercher la réponse sur le Net.

J’ai d’abord été soulagée d’apprendre que je ne suis pas là seule à vouloir savoir à partir de quel âge nous avons des souvenirs d’enfance! J’ai pu trouver facilement la réponse grâce à quelques articles scientifiques disponibles en ligne.

Moi qui croyais que les tout-petits étaient des éponges, j’ai appris qu’ils souffrent d’amnésie infantile. Que leur cerveau est une passoire en quelque sorte. Oui, oui, les enfants perdent la mémoire!

Sans vouloir m’enfarger dans des théories scientifiques, ça s’expliquerait par le fait que l’aire cérébrale nécessaire à la formation des souvenirs finirait par se développer vers l’âge de 4-5 ans, selon Sciences et avenir.

Toutefois, dans certaines circonstances, les tout-petits pourraient avoir des souvenirs plus tôt. En fonction, par exemple, de l’intensité des événements vécus et de la fréquence à laquelle on nous rappelle ces souvenirs.

Fiou! Je suis donc normale!