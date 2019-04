Billet d’humeur : Zéro patience

Crédit photo : Depositphotos

Est-ce que des choses en particulier vous font perdre patience?

De façon générale, j’estime être une personne patience.

Il y a deux ans, par exemple, j’ai mis trois semaines à repeindre mon lit. J’ai mis sept couches d’apprêt et de peinture au total. Pour lui donner l’effet vieillot que je voulais. Et ça a fonctionné. J’ai obtenu pile le résultat que je recherchais.

Mon entourage n’en revenait pas de mon acharnement. De mon côté, mon but était clair. Peu m’importait le travail nécessaire, je savais ce que je voulais. J’ai repeint la même surface. Encore et encore. Les mêmes recoins. Tout en m’appliquant pour ne pas faire de coulisses qui auraient gâché le résultat final.

Comme le dit l’expression «Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage», je me suis appliquée. Sans cesse.

Il y a néanmoins un domaine où j’ai zéro patience. Pour tout ce qui concerne la technologie. Ça va du fonctionnement de la télécommande de la télé à la synchronisation d’un speaker Bluetooth. Quand je m’assoie pour regarder la télé, je veux pouvoir prendre la ou les télécommandes et appuyer sur on pour que la magie opère.

Une fois que j’ai synchronisé la barre de son à la musique de mon iPad, je m’attends à ce que je puisse me détendre illico. À toutes les occasions. Et non pas à chercher l’erreur. Intermittente la plupart du temps.

Je perds autant patience quand je veux publier un article sur le site Web du Reflet à partir de mon iPhone ou de mon ordinateur et que ne fonctionne pas soudainement. Parce que je le fais des dizaines de fois par semaine. Sans problème. Ça devrait marcher.Dans ce temps-là, je m’enrage. Je blasphème. En plus, on dirait que c’est toujours à un moment où je suis pressée.

«La patience est une fleur qui ne pousse pas dans tous les jardins.» -John Heywood

J’ai mis du temps à comprendre pourquoi les ratés de la technologie me rendent aussi impatiente. Et je pense enfin avoir mis le doigt dessus. En fait, je n’ai aucun intérêt à savoir comment ces appareils fonctionnent. Je veux qu’ils fonctionnent. Un point, c’est tout. Parce que c’est leur but.

Et quand la technologie fait défaut, je ne veux pas savoir pourquoi. Pour moi, les bogues informatiques n’ont pas lieu d’être. Et n’ont ni explications logiques.

Je sais, je ferais une très mauvaise technicienne en informatique.