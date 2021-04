Bond des cas actifs de COVID-19 dans deux villes

Les municipalités de Delson et Sainte-Catherine comptent respectivement 10 et 16 cas actifs de COVID-19 supplémentaires depuis le 30 mars, selon les données publiées par la Direction de santé publique de la Montérégie, le 6 avril.

Des augmentations moins marquées sont également observées à Saint-Philippe (+6) et à Saint-Constant (+4). Les villes comptant le plus haut nombre d’individus présentement infectés du coronavirus sont Sainte-Catherine et Saint-Constant.

Candiac et La Prairie sont les seules à enregistrer de légères baisses, tandis que la situation demeure stable à Saint-Mathieu.

Cas par ville

Candiac : 10 (-3)

Delson : 11 (+10)

La Prairie : 24 (-1)

Saint-Constant : 13 (+4)

Sainte-Catherine : 23 (+16)

Saint-Mathieu : moins de 5 (stable)

Saint-Philippe : 11 (+6)