Bouboule, la vedette de la semaine

Bouboule est le chat le plus amical du refuge. Il a entre 7 et 10 ans, adore les humains et est l’ami des chats. Il est calme et affectueux, aime se coller, se faire caresser et brosser, puis nous jaser avec ses ronrons.

Bonne nouvelle, Bouboule est disponible pour l’adoption! Sa famille adoptive devra être prête à lui administrer des soins sur une base régulière (nettoyage des oreilles, médication pour l’arthrose), mais c’est un petit prix à payer pour avoir le meilleur ami du monde à la maison!

Pour plus d’information, contacter la SPCA Roussillon ou à visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche : 11h à 16h

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698