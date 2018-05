Branle-bas de combat pour retrouver une femme disparue mystérieusement

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Patricia Blackburn

Le service de police de la Ville de Châteauguay (SPVC) déploie tous ses efforts pour retrouver une femme de 51 ans disparue mystérieusement depuis le mardi 1er mai, à Châteauguay.

Elsa Maria Vargas Valerin est introuvable depuis cette date. C’est une connaissance qui a alerté les policiers le jeudi 3 mai, alors qu’elle souhaitait récupérer son chien, qu’elle avait laissé sous la garde de Mme Valerin. «Quand les policiers sont arrivés, la porte d’entrée était déverrouillée. Et tous les chiens avaient été laissés sans surveillance, témoigne une voisine de Mme Valerin. Ça ne lui ressemble pas de faire ça», ajoute-t-elle inquiète. Le véhicule de Mme Valerin est toujours en place, stationné devant la résidence de celle-ci.

Ratissage du boisé

Le dimanche 6 mai, le SPVC a demandé l’assistance de la Sûreté du Québec afin de ratisser le boisé derrière lequel habite la femme disparue. Les équipes des deux corps policiers ont passé au crible le secteur avec un maître-chien sans trouver de trace.

«Ça fait partie de la procédure, précise le sergent Jean-Philippe Hurteau ,de la police de Châteauguay. Dans les cas de disparition, on amorce les recherches à partir du point central et on tourne en spirale. Comme il y a un boisé derrière la maison où habite la dame, il fallait s’assurer qu’elle n’était pas passée par là à pied» dit-il.

Aucune piste ne serait pour l’instant privilégiée par les policiers, qui continuent d’explorer «toutes les possibilités» pour élucider cette disparition «étrange», indique le sergent Hurteau. «On demande l’aide du public. Il y a de bonnes chances qu’un citoyen l’ait aperçue», pense-t-il.

Voisins inquiets

Plusieurs voisins de Mme Valerin étaient dehors, le dimanche 6 mai. Ils regardaient l’air inquiet le déploiement d’une quinzaine de policiers devant la résidence de Mme Valerin. «On ne sait pas ce qui se passe. Personne ne nous dit rien» déplorait une résidente du secteur lors du passage du Journal. Les policiers sont venus nous rencontrer vendredi. Samedi on pensait que c’était fini, et ce matin on se lève et on les voit tous dehors. C’est inquiétant! » s’exclame-t-elle.

Mme Valerin est d’origine latine et n’aurait pas de famille dans la région. Elle mesure environ 1,64 mètre et pèse environ 95kg. Elle a les cheveux longs noirs, s’exprime en français et a été vue pour la dernière fois par un voisin, le mardi 1er mai vers 11h.

Les enquêteurs du Service de police demandent à toutes personnes ayant de l’information relative à cette disparition, de les transmettre en communiquant avec le service de police au 450-698-1331 option 5. Il est également possible de laisser un message sur la ligne infoconfidentielle au 450-698-3229.