Le bronze pour les Diablos à la Coupe Spalding

Crédit photo : Gracieuseté

Les formations U15 et U17 de la Ligue de football Montréal-Métro, dont font partie les Diablos de La Prairie, ont remporté la médaille de bronze dans leur catégorie respective à la Coupe Spalding à Saint-Léonard, les 14 et 15 juillet.

Dix-sept joueurs des Diablos de La Prairie faisaient partie de l’une ou l’autre des deux équipes. La première formation a obtenu sa place sur le podium grâce à un blanchissage en finale de 35-0 contre l’Équipe métropolitaine scolaire, tandis que la seconde a triomphé 43-12 contre les Élites de Québec – Mauricie – Saguenay.

De leur côté, 6 joueurs de la Milice de la Magdeleine et 14 joueurs des Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne avaient été sélectionnés au sein des Gladiateurs de la Montérégie. Le parcours des Gladiateurs U15 et U17 s’est terminé avant la ronde finale, chaque équipe ayant des dossiers d’une victoire et deux défaites.

La Coupe Spalding regroupe les meilleurs joueurs de football de 17 ans et moins du Québec, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse.

Joueurs sélectionnés

Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne

-Marc-André Shaw

-Anthony Rodriguez

-Justin Provencher

-William Tessier

-Félix Marois

-Nicolas Jody

-Mathis Grenier

-Jacob Jinchereau

-Tristan Marois

-Gilbert Guay

-Noah Gravel

-Olivier Chalin Lafortune

-Yannick Poirier

-Cédric Beaulieu

Diablos de La Prairie

-Nathan Carignan

-Anthony Adam

-Michael Chagnon

-Olivier Terroux

-Tristan Snowden

-Arthur Melnychuck

-Benjamin Dubois

-Gianni Casti

-Shahrukh Idris

-Joshua Belair

-William Tremblay

-William Nichilo-Larivière

-Charles Savard

-Jack Iannone

-Félix Oligny

-Olivier Truchon

-Maxime Lapierre

Milice de la Magdeleine

-Jacob Vaillant-Phaneuf

-Nicolas Roy

-Jean-Kristophe Ouellet

-Anthony Lamarre

-Olivier Bilodeau

-Guillaume Terroux