Buick Enclave 2020 : modernisé pour vous masser le dos

Article par Guillaume Rivard

Complètement redessiné pour l’année-modèle 2018, le plus grand des VUS de Buick reçoit maintenant une première mise à jour qui vise à le rendre plus attrayant et convivial à l’aube de la nouvelle décennie.

D’abord, le Buick Enclave 2020 offre un nouvel ensemble Sport Touring d’allure monochrome qui comprend une calandre Sport exclusive avec contour de couleur assortie de même que des jantes en aluminium de 20 pouces au fini usiné brillant avec des creux contrastants de couleur graphite satiné. Cet ensemble est disponible avec la version de base de l’Enclave.

À l’autre bout de l’échelle, le chic Enclave Avenir s’embellit lui aussi grâce à un bas de carrosserie agencé avec le reste du véhicule.

Trois nouvelles peintures complètent les changements extérieurs pour 2020, dont Or champagne métallisé.

À l’intérieur, le système d’infodivertissement de nouvelle génération de Buick arrive dans l’Enclave avec un nouvel écran tactile de huit pouces de série, accompagné de la navigation en option. Le système peut prendre en charge SiriusXM avec 360L, qui combine la radio satellite et la lecture audio en continu pour offrir plus de canaux et de contenu.

Toujours sur le plan de la technologie, le Buick Enclave 2020 est disponible avec de nouveaux systèmes de caméra de recul et de vision périphérique en HD qui améliorent la visibilité et facilitent les manœuvres à basse vitesse, surtout dans les stationnements.

Enfin, pour un maximum de confort, le nouveau support lombaire à réglage électrique (quatre voies) aux places avant comprend une fonction de massage. Il est inclus de série en versions Haut de gamme et Avenir.

Sans surprise, le V6 de 3,6 litres sous le capot ne change pas. Il continue de développer 310 chevaux et 266 livres-pied de couple.

« Le Buick Enclave offre tout ce que les acheteurs recherchent d’un multisegment de luxe avec son style, son niveau de qualité et sa dynamique de conduite qui se démarquent, affirme Sabrina Keeler, directrice du marketing chez Buick Canada. Nous avons accru le confort pour 2020 avec des sièges qui massent, nous avons créé un look différent avec l’ensemble Sport Touring et nous avons bonifié l’éventail de technologies à bord du véhicule. »

Le Buick Enclave 2020 se vendra à partir de 49 998 $ (frais de transport et de préparation inclus) à son arrivée chez les concessionnaires canadiens plus tard cet été.