Ça sent déjà la fin pour le Mercedes-Benz Classe X

Article par Guillaume Rivard

Certains amateurs de camionnettes sont déçus que le Mercedes-Benz Classe X ne soit pas offert en Amérique du Nord. Si vous en faites partie, voici une nouvelle qui pourrait vous consoler.

Selon Automotive News Europe, qui cite des sources anonymes au sein de la compagnie, le modèle sera bientôt éliminé du catalogue.

Seulement 16 700 exemplaires ont été vendus l’an dernier en Europe, en Australie et en Afrique du Sud, soit bien en-deçà des projections faites par Mercedes-Benz au moment de lancer la Classe X sur le marché en 2017.

Daimler, qui possède la marque, est présentement occupée à rationaliser ses opérations et à réduire ses dépenses – entre autres pour pouvoir continuer à développer de nouvelles technologies et à répondre aux normes d’émissions de plus en plus sévères – ce qui fait qu’un véhicule peu populaire comme la Classe X est une cible facile.

Partageant sa plateforme avec le Nissan Navaro, le Mercedes-Benz Classe X est loin d’être aussi robuste qu’un VUS de Classe G ou aussi raffiné qu’un GLS. Même si les camionnettes intermédiaires sont en pleine expansion à travers le monde, plusieurs ont de la difficulté à avaler son prix élevé et se tournent à la place vers des concurrents plus abordables.

En Allemagne, par exemple, Mercedes-Benz demande minimalement 37 294 euros, soit l’équivalent de près de 55 000 $.

Pour pareille somme, les consommateurs au Canada et aux États-Unis peuvent mettre la main sur un camion pleine grandeur beaucoup plus performant avec un bon nombre de commodités et de touches de luxe.

Mêmes les camionnettes vendues par des marques de luxe américaines n’ont pas fait long feu. Vous vous rappelez le Lincoln Mark LT et le Cadillac Escalade EXT? On dirait que les gens d’ici préfèrent dépenser leur argent sur une version haut de gamme des camionnettes Ford, Ram et Chevrolet qu’ils connaissent et affectionnent depuis des lunes que sur un produit nouveau et fantaisiste dont la fiabilité et les compétences pourraient ne pas être à la hauteur.