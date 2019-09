Cadillac Fairview dévoile le plan de son Marché des Promenades

Cadillac Fairview a annoncé le 12 septembre un investissement de 67,5 M$ pour la construction d’un marché aux Promenades St-Bruno.

Le nouveau «Marché des Promenades» abritera un Supermarché Santé Avril de 35 000 pieds carrés, une brasserie Saint-Houblon, divers restaurants, ainsi que des détaillants et des producteurs artisanaux et spécialisés offrant de produits du terroir du Québec et des régions agricoles environnantes.

Le projet comprend des espaces intérieurs et extérieurs où auront lieu divers événements tout au long de l’année. Le Marché des Promenades ouvrira ses portes à l’automne 2020.

«Cadillac Fairview complète l’offre aux Promenades St-Bruno avec une expérience alimentaire unique, qui reflète les goûts de la communauté environnante, où nous œuvrons depuis plus de 40 ans, a déclaré le vice-président principal au développement de Cadillac Fairview Brian Salpeter. Nous sommes fiers de continuer à mettre en valeur les Promenades comme un espace de rassemblement vibrant unique où les gens peuvent se rencontrer, avec des commerces de détail de premier plan, une nouvelle offre alimentaire et de nouveaux restaurants.»

Modernisation

Depuis 2015, la société a investi près de 175 M$ dans plusieurs phases de modernisation du centre commercial, débutant avec la rénovation de tous les espaces publics et une importante modernisation de l’offre de restauration rapide évaluées à 49 M$.

Un réaménagement subséquent de 35 M$ a été réalisé dans l’ancien magasin Sears, comprenant un magasin Sports Experts/Atmosphère ultramoderne d’une superficie de 53 700 pieds carrés, qui a ouvert ses portes en mai 2019.

Cet automne, un nouveau méga-magasin Winners de 43 500 pieds carrés sera inauguré. La boutique des collectionneurs L’Imaginaire inaugurera également son premier magasin sur la Rive-Sud.

Mentionnons qu’un réaménagement du magasin La Maison Simons est en cours. La succursale demeurera ouverte au cours de l’agrandissement et le nouveau magasin sera prêt en 2020.

Nouveaux commerces au Marché des Promenades