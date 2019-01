Cadillac présente un quatrième véhicule utilitaire : le XT6 2020

Article par Antoine Joubert

Cadillac a choisi d’effectuer la présentation de son plus récent utilitaire non pas au Salon de Detroit, mais plutôt dans une soirée mondaine entourant l’événement. Quelques centaines de convives étaient présents sur place pour assister au dévoilement du XT6, dont les images avaient été dévoilées un peu plus tôt dans la journée.

Bien évidemment, le XT6 s’inscrit dans la stratégie de Cadillac qui vise à présenter un nouveau modèle tous les six mois d’ici 2021. Parmi ceux-là, une nouvelle berline sport CT5 visant à rivaliser avec les BMW de Série 3 et Mercedes-Benz de Classe C, ainsi qu’une nouvelle génération de l’Escalade.

En attendant, Cadillac présente un utilitaire à sept passagers, qui s’immisce entre le XT5 et l’Escalade. Un véhicule ayant pour mandat de rivaliser avec les Audi Q7, Acura MDX et Volvo XC90. Utilisant les bases du Chevrolet Traverse, il fait appel au même groupe motopropulseur, soit un V6 de 3,6 litres à injection directe de 310 chevaux, marié à une boîte automatique à neuf rapports.

Deux versions du XT6 seront proposées, lesquelles se distinguent facilement. La première joue la carte classique avec une présentation traditionnelle où les appliqués de métal galvanisé sont omniprésents. La version Sport sera pour sa part reconnaissable à sa calandre et ses pourtours de glace noirs, ainsi qu’à ses feux arrière à lentilles claires. Évidemment, quelques exclusivités non disponibles sur les modèles équivalents de Chevrolet et Buick seront offertes sur le XT6, tels le système de vision nocturne, la caméra de rétrovision haute définition et le système audio Bose à 14 haut-parleurs.

L’électrique d’ici 2021

Cadillac a également profité de l’occasion pour présenter en vidéo un avant-goût du futur véhicule électrique de la marque, promis pour 2021. Un véhicule utilitaire de format intermédiaire proposant des avancées technologiques exceptionnelles (nous dit-on), et qui pourra bien sûr prêter sa plateforme à plusieurs autres produits, autant chez Cadillac que chez les autres divisions de General Motors.

Aucune information relative à la nomenclature, à l’autonomie, à la mécanique ou même aux équipements n’a été dévoilée, Cadillac ayant toutefois fortement insisté sur les fonctionnalités de la conduite autonome.

Terminons en mentionnant que Cadillac a officialisé aux États-Unis le prix de la future Cadillac CT6-V à moteur V8 biturbo de 550 chevaux. Il est donc désormais possible de passer une commande pour cette grande berline, à condition de présenter une somme minimale de 88 790 $ US. Cela exclut bien sûr les options qui seront assurément nombreuses.