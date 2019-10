Camionnettes au diesel : comparons les chiffres

Article par Guillaume Rivard

En avoir le plus possible pour leur argent, c’est ce que recherchent une majorité de consommateurs quand vient le temps de choisir un nouveau véhicule. Rien n’est plus vrai dans le cas des acheteurs de camionnettes pleine grandeur, qui s’en servent pour toutes sortes d’usages : le travail, les loisirs, la vie familiale, etc.

Comme vous le savez, trois des quatre meilleurs vendeurs ont été entièrement redessinés pour 2019. Un an plus tard, leurs fabricants reviennent à la charge en ajoutant des moteurs diesels polyvalents.

Aujourd’hui, le Guide de l’auto vous propose donc un petit comparo technique qui présente les options disponibles sur le marché (actuellement ou un peu plus tard cet automne) afin d’y voir plus clair et de faciliter votre décision d’achat. Les camions dits « heavy-duty » ne sont pas inclus ici.

À noter : les cotes de consommation sont celles des modèles 2020 établies par Ressources naturelles Canada et les éléments en caractères gras indiquent un sommet dans la catégorie.

Ford F-150 Power Stroke

V6 de 3,0 litres avec boîte automatique à 10 rapports

Puissance : 250 chevaux

Couple : 440 livres-pied

Capacité de remorquage : 11 400 livres (5 170 kilogrammes)

Capacité de charge utile : 1 940 livres (880 kilogrammes)

Consommation, ville/route/moy. (4×2) : 11,1 – 8,3 – 9,8 L/100 km

Consommation, ville/route/moy. (4×4) : 11,9 – 9,4 – 10,8 L/100 km

Prix de base : 36 299 $

Chevrolet Silverado 1500 Duramax

L6 de 3,0 litres avec boîte automatique à 10 rapports

Puissance : 277 chevaux

Couple : 460 livres-pied

Capacité de remorquage : 9 300 livres (4 218 kilogrammes)

Capacité de charge utile : 1 870 livres (848 kilogrammes)

Consommation, ville/route/moy. (4×2) : 10,2 – 7,2 – 8,9 L/100 km

Consommation, ville/route/moy. (4×4) : 10,4 – 8,0 – 9,4 L/100 km

Prix de base : 47 830 $

GMC Sierra 1500 Duramax

L6 de 3,0 litres avec boîte automatique à 10 rapports

Puissance : 277 chevaux

Couple : 460 livres-pied

Capacité de remorquage : 9 300 livres (4 218 kilogrammes)

Capacité de charge utile : 1 870 livres (848 kilogrammes)

Consommation, ville/route/moy. (4×2) : 10,2 – 7,8 – 9,1 L/100 km

Consommation, ville/route/moy. (4×4) : 10,5 – 9,1 – 9,9 L/100 km

Prix de base : n.d.

Ram 1500 EcoDiesel

V6 de 3,0 litres avec boîte automatique à huit rapports

Puissance : 260 chevaux

Couple : 480 livres-pied

Capacité de remorquage : 12 560 livres (5 697 kilogrammes)

Capacité de charge utile : n.d.

Consommation, ville/route/moy. (4×2) : 10,5 – 7,3 – 9,0 L/100 km

Consommation, ville/route/moy. (4×4) : 11,1 – 8,0 – 9,7 L/100 km

Prix de base : 49 395 $

En passant, les camions Ram 1500 2019 et 2020 sont les seuls à recevoir un prix « Top Safety Pick+ » de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) aux États-Unis, du moins ceux fabriqués après mai de cette année.