Campagne de soutien aux anges gardiens de la santé

Le CISSSMO a lancé jeudi une campagne d’appui aux employés du réseau de la santé qui se retrouvent au front dans la guerre à la COVID-19.

«Le CISSS de la Montérégie-Ouest souhaite valoriser tout le travail déployé par les gens du réseau de la santé, ceux que notre premier ministre nomme bien régulièrement les « anges gardiens» . Ces deux mots sont si souvent utilisés que nous souhaitons profiter de l’occasion pour reconnaître toutes ces personnes investies en situation de crise» indique l’organisme dans un communiqué.

La population est invitée à afficher son soutien sur internet et les réseaux sociaux par l’entremise du mot-clic #angegardiendureseau et de plusieurs éléments visuels créés pour l’occasion : un filtre photo, un GIF animé et des bannières pour Facebook et LinkedIn.

«Le souhait de notre organisation est de dire un grand MERCI à tous les employés du réseau de la province. Vous voulez rejoindre le mouvement ? Rendez-vous sur notre page Facebook et appliquez ce filtre à votre photo de profil Facebook. Ainsi, vous démontrez (à distance !) votre solidarité envers le personnel du réseau de la santé qui œuvre sans relâche», indique le CISSSMO.