Campez à 900m d’altitude au sommet du mont des Morios dans Charlevoix

Le mont des Morios, dans Charlevoix, c’est l’endroit parfait pour une longue randonnée, mais c’est aussi un endroit magnifique et méconnu pour camper en toute tranquillité.

Et que dire des paysages qui font rêver? Massifs, panorama à couper le souffle avec un aperçu du fleuve Saint-Laurent, au loin.

La boucle complète fait 25 km au total, donc c’est presque impossible de tout faire en une seule journée.

Planter sa tente au sommet

Heureusement, après une randonnée assez difficile de plusieurs kilomètres, on peut atteindre le mont du Gros Castor à 900m d’altitude où c’est permis de planter sa tente.

À mi-chemin, on atteint un sommet où on peut profiter de la vue magnifique de 360 degrés sur le Fleuve, les montagnes de Charlevoix, et la rive sud un peu plus loin.

C’est le moment parfait pour prendre quelques photos et manger un morceau pour reprendre des forces avant de repartir vers l’endroit de campement, qui se trouve à une bonne dizaine de kilomètres de là.

Le paysage du mont du Gros Castor est tout aussi charmant, avec sa vue sur les montagnes avoisinantes et le petit lac qu’on peut observer à nos pieds.

En route pour le retour

Après une bonne nuit de sommeil, on a le choix entre revenir sur nos pas, ou encore continuer la randonnée complète via le sentier des Chutes.

Celui-ci est entouré des lacs Nice et Boudreault et longé par la rivière du Gouffre, donc c’est une alternative qui vaut la peine.

Où se procurer la carte annuelle obligatoire

C’est possible de faire la randonnée avec son chien tenu en laisse, mais attention, avant de se lancer, il faut absolument passer par dépanneur du lac Brûlé pour acheter la carte annuelle de membre qui nous donne accès au mont.

Comment se rendre

De Baie-Saint-Paul, prendre la route 138 est jusqu’à Saint-Aimé-des-Lacs. Suivre la rue Principale sur 9 km, soit jusqu’au dépanneur du Lac Brûlé pour payer les droits d’accès.

Continuer sur la rue Principale sur 1 km et tourner à gauche sur le chemin du Pied-des-Monts. Poursuivre sur 14 km et suivre les indications pour le Mont des Morios.

Tout en haut, la vue sera votre plus belle récompense! ⛰