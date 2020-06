Candiac donne la parole à ses citoyens

Grâce à la plateforme Agora instaurée par la Ville de Candiac, les citoyens peuvent désormais partager leurs opinions et attentes sur les projets municipaux, recevoir des messages d’alerte, communiquer avec la Ville et accéder à plusieurs services.

L’outil pensé et créé par le Service des communications municipal a nécessité près de deux ans de travail avant de voir le jour. Son nom se veut «un clin d’œil aux grandes places publiques qui constituaient le centre de la vie sociale, politique et mercantile des cités à l’ère de la Grèce antique». Agora s’inscrit dans les objectifs de ville intelligente et de participation citoyenne faisant partie du Plan stratégique de développement 2018-2033 de la Municipalité.

«Nous souhaitons vivement que les Candiacois s’approprient l’espace citoyen Agora et l’utilisent pour interagir plus facilement avec la Ville, affirme le maire Normand Dyotte. Une ville intelligente utilise et favorise les technologies de l’information et des communications (TIC) afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens.»

Consultation citoyenne

Les grands chantiers de la Ville et leur évolution, un module de sondages et une boîte à idées virtuelle font notamment partie du volet consultation citoyenne de la plateforme. Candiac y déposera ses suggestions et celles de citoyens et les Candiacois pourront se prononcer sur divers enjeux.

Services et alertes

Les citoyens peuvent maintenant s’inscrire aux activités de loisir, payer leur constat d’infraction, demander des permis et renouveler des licences d’animaux en ligne. Un formulaire sera disponible dans la section des services de la plateforme pour envoyer des commentaires et requêtes.

Des alertes téléphoniques, par messages textes et courriels existaient déjà via le système Candiac en direct. Celui-ci a été incorporé dans Agora.